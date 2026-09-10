Zelenskiy'nin uçağı İHA'nın hedefi oldu! Saldırıdan kıl payı kurtuldu

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin uçağının Moldova’dan Norveç’e hareket ettiği sırada bir İHA tarafından vurulmaktan kıl payı kurtulduğunu açıkladı. Olayın yaşandığı sırada Moldova hava sahasına iki Rus İHA’sının girdiği belirtildi.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin uçağının Moldova’dan Norveç’e doğru hareket ettiği sırada bir İHA tarafından vurulma tehlikesi atlattığını açıkladı.

Store, Zelenskiy’nin uçağının Moldova’dan kalkış yaptığı sırada bir İHA tarafından vurulmaktan kıl payı kurtulduğunu ifade etti. Norveç Başbakanı, söz konusu bilginin kaynağına veya İHA’nın uçağa ne kadar yaklaştığına ilişkin ise açıklama yapmadı.

Zelenskiy, bugün Oslo’da düzenlenen Norveç Kralı 5. Harald’ın cenaze törenine katıldı. Cenazenin ardından ise Norveç’ten ayrıldı.

İKİ RUS İHA’SI MOLDOVA HAVA SAHASINA GİRMİŞTİ

Dün Moldova hava sahasına iki Rus İHA’sının girmesi nedeniyle Kişinev Havalimanı’ndaki uçuşlar bir süreliğine durdurulmuştu.

İHA’lardan biri boş bir araziye düşerek yangına neden olurken, diğerinin Romanya hava sahasına doğru ilerlediği belirtilmişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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