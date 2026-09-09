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Teknoloji

Apple'dan yeni ürünlerle birlikte tüm iPhone'lara zam: Yüzde 25'lik artış

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Apple'dan yeni ürünlerle birlikte tüm iPhone'lara zam: Yüzde 25'lik artış

Apple Türkiye, yeni tanıtılan ürünleri listeye eklerken tüm iPhone’lara zam yaptı. İşte güncel fiyatlar...

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Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

Apple bugün gerçekleştirdiği lansmanla birlikte iPhone 18 Pro ve Pro Max modelleri ile ilk katlanabilir akıllı telefonu Duo’yu resmen tanıttı. Modellerin Türkiye fiyatları da belli oldu.

Apple Türkiye, yeni modellerle birlikte iPhone 17 başta olmak üzere eski modellerine de zam yaptı. Yapılan zamda bellek krizinin etkisi olduğu belirtiliyor.

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Markanın tüm modellerine yaklaşık yüzde 25’lik zam uygulandı. iPhone 17’nin fiyatı 25 bin TL’lik artışla 99.999 TL’ye yükseldi. En ucuz iPhone ise 72.999 TL’lik fiyat etiketiyle iPhone 17e oldu.

Apple’ın en pahalısı ise 335.999 TL’lik fiyatıyla ilk katlanabilir model iPhone olan Duo’nun 2 TB’lık versiyonu.

iPhone modeliEski FiyatYeni Fiyat
iPhone 17 256 GB84.999 TL99.999 TL
iPhone Air 256 GB107.999 TL122.999 TL
iPhone 17e 256 GB59.999 TL72.999 TL
iPhone 16 128 GB72.999 TL85.999 TL
iPhone 18 Pro 256 GB 137.999 TL
iPhone 18 Pro 512 GB 154.999 TL
iPhone 18 Pro 1 TB 188.999 TL
iPhone 18 Pro 2 TB 243.999 TL
iPhone 18 Pro Max 256 GB 149.999 TL
iPhone 18 Pro Max 512 GB 166.999 TL
iPhone 18 Pro Max 1 TB 200.999 TL
iPhone 18 Pro Max 2 TB 255.999 TL
iPhone 18 Duo 256 GB 229.999 TL
iPhone 18 Duo 512 GB 246.999 TL
iPhone 18 Duo 1 TB 280.999 TL
iPhone 18 Duo 2 TB 335.999 TL

AİRPOD’A DA ZAM GELDİ

Apple’ın AirPods modellerine de zam geldi. AirPods Pro’nun 3. neslinin fiyatı 15.499 TL'den 17.499 TL'ye çıktı. AirPods Max 2 modeli ise 39.999 TL'ye satılıyor.

Yeni tanıtılan AirPods 5 modeli ise 9.999 TL’den listeye girdi. Model kablosuz şarj kutusu ile alındığında fiyat 11.499 TL çıkıyor.

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Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u Duo tanıtıldı: İşte özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi
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