Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Teknoloji

90 yıllık problem yapay zekaya teslim! OpenAI çözümü 88 saatte buldu

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
90 yıllık problem yapay zekaya teslim! OpenAI çözümü 88 saatte buldu

OpenAI, yaklaşık 90 yıldır çözülemeyen ileri düzey bir matematik problemini yeni nesil yapay zeka modeliyle 88 saatte çözdüğünü açıkladı. Şirket, çözüm için yaklaşık 10 bin yapay zeka aracının yanı sıra 3 milyon mesaj ve 130 milyar veriden yararlandığını bildirdi.

Özetle
Kaydet
a- | +A

ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI, yaklaşık 90 yıldır çözülemeyen ileri düzey bir matematik problemini yeni nesil yapay zeka modeliyle 88 saatte çözdüğünü açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, görevleri kısmen otonom şekilde yerine getiren yaklaşık 10 bin yapay zeka aracından oluşan bir grubun kullanıldığı belirtildi. Söz konusu problemin, akışkanların hareketini açıklayan Navier-Stokes denklemleriyle ilgili olduğu aktarıldı.

OpenAI, elde edilen çözümü yapay zeka araçlarının hızla gelişimini gösteren bir "dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

ÖNERİLEN HABERLER
Yapay zekanın tasarladığı ilaçta sürpriz etki! Yaşlılık artık tarihe karışıyor
DÜNYA

Yapay zekanın tasarladığı ilaçta sürpriz etki! Yaşlılık artık tarihe karışıyor

130 MİLYAR VERİ KULLANILDI

OpenAI, ağustos sonunda geliştirmeye başladığı matematik modeliyle problem üzerinde yaklaşık 3 milyon mesaj ve 130 milyar veri kullandığını açıkladı.

Şirket, 10 bin yapay zeka aracının aktif olarak görev aldığı çalışmanın 88 saat sürdüğünü ve ardından Navier-Stokes denklemleriyle ilgili problemin çözümüne ulaşıldığını bildirdi.

OpenAI'ın açıkladığı çözüm henüz bağımsız olarak doğrulanmadı. Matematik alanındaki "Milenyum Ödüllerini" dağıtan Clay Matematik Enstitüsü de çözümü henüz resmen kabul etmiş değil.

MATEMATİKÇİLERDEN OPENAI'A İTİRAZ

New York Üniversitesi'nde matematik profesörü olan Tristan Buckmaster, kendisi ve Anthropic bünyesinde çalışan matematikçi Levent Alpöge'nin de söz konusu problem üzerinde çalıştığını ve çalışmalarının OpenAI tarafından kullanıldığını savundu.

Buckmaster, OpenAI'ın probleme ilişkin çözüm çalışmalarına kendi çalışmalarının yayımlanmasının ardından başladığını iddia etti.

OpenAI ise Buckmaster ve Alpöge'nin çalışmalarını tebrik ederken, Buckmaster'ın bu yöndeki iddiasının doğru olmadığını belirtti.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Teknoloji
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ANKARA'DA SÜRPRİZ GÖRÜŞME
ANKARA'DA SÜRPRİZ GÖRÜŞME
Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi
İŞTE FİYATI VE ÖZELLİKLERİ
İŞTE FİYATI VE ÖZELLİKLERİ
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max tanıtıldı
MAÇTA İLK DÜDÜK GELDİ
MAÇTA İLK DÜDÜK GELDİ
Galatasaray, Sporting Lizbon deplasmanında
İZMİR'DE REHİNE KRİZİ!
İZMİR'DE REHİNE KRİZİ!
Banka soyguncusu, özel harekatı görünce teslim oldu
İKİNCİ EL ARABA FİYATI!
İKİNCİ EL ARABA FİYATI!
Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u Duo tanıtıldı
GÖZLER 3 KASIM'DA
GÖZLER 3 KASIM'DA
Trump’ın İran savaşı için hesabı ortaya çıktı
İŞTE CEMİL KOÇ’UN CEZASI
İŞTE CEMİL KOÇ’UN CEZASI
Ayşe Tokyaz cinayetinde karar çıktı
15 YIL SONRA FETH-İ KABİR
15 YIL SONRA FETH-İ KABİR
Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü mercek altında
"BEŞİKTAŞ’I ŞAMPİYONLUĞA TAŞIR"
Süper Lig’in eski yıldızından övgü dolu sözler
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YOLDA
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YOLDA
Meteoroloji İstanbul için tarihi verdi
TÜRKİYE DE İMZA ATTI!
TÜRKİYE DE İMZA ATTI!
İngiltere’nin İsrail kararına 8 ülkeden destek
BATRAKOV'DAN PSG İTİRAFI
BATRAKOV'DAN PSG İTİRAFI
"Beni istediler, temsilcilerim görüştü"
"100 SAVAŞ UÇAĞI NE YAPIYORDU?"
Mısır semalarındaki Türk rüzgârı İsrail’i tedirgin etti
"SİZE HESAP VERECEK HALİM YOK"
Güllü'nün oğlundan canlı yayında sert sözler
YILDA 25 MİLYON EURO GELİR
YILDA 25 MİLYON EURO GELİR
Cumhurbaşkanı onayladı, F.Bahçe dev projeyi açıkladı
FİYATIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
FİYATIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
En ucuz elektrikli otomobil baştan aşağı yenilendi
SALDIRI PROVASI YAPILDI
SALDIRI PROVASI YAPILDI
ABD "delinemeyen dağı" vurmaya hazırlanıyor!
YOK BÖYLE DÜĞÜN!
YOK BÖYLE DÜĞÜN!
15 bin kişi katıldı, kimse takı takmadı
İSTANBUL'DA 3 PLAJ KAPATILDI!
İSTANBUL'DA 3 PLAJ KAPATILDI!
Numune sonuçları açıklandı, denize girmek yasaklandı
TATBİKAT SIRASINDA FACİA
TATBİKAT SIRASINDA FACİA
Tank patladı, 2 asker hayatını kaybetti
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Barcelona gol yağdırdı, 66 yıl sonra bir ilk yaşandı
Barcelona gol yağdırdı, 66 yıl sonra bir ilk yaşandı
Kaydet
Şampiyonlar Ligi'nde Demirovic fırtınası: Hat-trick yaptı, tarihe geçti
Devler Ligi'nde Demirovic şov: Hat-trick yaptı, tarihe geçti
Kaydet
ABD Başkanı Trump, İran savaşının biteceği tarihi açıkladı
ABD Başkanı Trump, İran savaşının biteceği tarihi açıkladı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.