90 yıllık problem yapay zekaya teslim! OpenAI çözümü 88 saatte buldu

OpenAI, yaklaşık 90 yıldır çözülemeyen ileri düzey bir matematik problemini yeni nesil yapay zeka modeliyle 88 saatte çözdüğünü açıkladı. Şirket, çözüm için yaklaşık 10 bin yapay zeka aracının yanı sıra 3 milyon mesaj ve 130 milyar veriden yararlandığını bildirdi.

ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI, yaklaşık 90 yıldır çözülemeyen ileri düzey bir matematik problemini yeni nesil yapay zeka modeliyle 88 saatte çözdüğünü açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, görevleri kısmen otonom şekilde yerine getiren yaklaşık 10 bin yapay zeka aracından oluşan bir grubun kullanıldığı belirtildi. Söz konusu problemin, akışkanların hareketini açıklayan Navier-Stokes denklemleriyle ilgili olduğu aktarıldı.

OpenAI, elde edilen çözümü yapay zeka araçlarının hızla gelişimini gösteren bir "dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Yapay zekanın tasarladığı ilaçta sürpriz etki! Yaşlılık artık tarihe karışıyor

130 MİLYAR VERİ KULLANILDI

OpenAI, ağustos sonunda geliştirmeye başladığı matematik modeliyle problem üzerinde yaklaşık 3 milyon mesaj ve 130 milyar veri kullandığını açıkladı.

Şirket, 10 bin yapay zeka aracının aktif olarak görev aldığı çalışmanın 88 saat sürdüğünü ve ardından Navier-Stokes denklemleriyle ilgili problemin çözümüne ulaşıldığını bildirdi.

OpenAI'ın açıkladığı çözüm henüz bağımsız olarak doğrulanmadı. Matematik alanındaki "Milenyum Ödüllerini" dağıtan Clay Matematik Enstitüsü de çözümü henüz resmen kabul etmiş değil.

MATEMATİKÇİLERDEN OPENAI'A İTİRAZ

New York Üniversitesi'nde matematik profesörü olan Tristan Buckmaster, kendisi ve Anthropic bünyesinde çalışan matematikçi Levent Alpöge'nin de söz konusu problem üzerinde çalıştığını ve çalışmalarının OpenAI tarafından kullanıldığını savundu.

Buckmaster, OpenAI'ın probleme ilişkin çözüm çalışmalarına kendi çalışmalarının yayımlanmasının ardından başladığını iddia etti.

OpenAI ise Buckmaster ve Alpöge'nin çalışmalarını tebrik ederken, Buckmaster'ın bu yöndeki iddiasının doğru olmadığını belirtti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası