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Kaşif Kozinoğlu için feth-i kabir işlemi! Tarih belli oldu

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Kaşif Kozinoğlu için feth-i kabir işlemi! Tarih belli oldu

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, Kaşif Kozinoğlu’nun kesin ölüm sebebinin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla 11 Eylül 2026 tarihinde feth-i kabir işlemi yapılacak.

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FETÖ kumpasıyla Silivri Cezaevi'nde tutukluyken şüpheli şekilde hayatını kaybeden MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yeni bir inceleme yapılacak.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, Kozinoğlu’nun kesin ölüm sebebinin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla 11 Eylül 2026 tarihinde feth-i kabir işlemi gerçekleştirilecek.

İnceleme, 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet tarafından yapılacak.

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ÖRNEKLER VE KAYITLAR İNCELENECEK

Feth-i kabir işlemi kapsamında Kozinoğlu’na ait kemik, toprak ve diğer örnekler alınacak. Elde edilen örneklerin yanı sıra ceza infaz kurumu kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgeleri de değerlendirmeye alınacak.

Tüm verilerin birlikte incelenmesinin ardından Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulunca Kozinoğlu’nun kesin ölüm sebebine ilişkin mütalaa hazırlanacak.

ÜÇÜNCÜ KİŞİ MÜDAHALESİ ARAŞTIRILACAK

İncelemede, Kozinoğlu’nun ölümünde herhangi bir üçüncü kişinin müdahalesinin bulunup bulunmadığı da araştırılacak.

Hazırlanacak rapor doğrultusunda, 2011 yılında cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisinin ölümüne ilişkin adli tıp değerlendirmesi ortaya konulacak.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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