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Spor

İsmail Kartal "Tarihin en iyi Roma'sı" dedi, taktiği verdi: Bunları analiz ettik

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Kadıköy'de konuk edecekleri Roma’nın tarihinin en iyi kadrosuna sahip olduğunu fakat yaptıkları hazırlıklarla bu maçta kendilerine güvendiklerini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Boşluklarından yararlanmak isteyen bir takım olarak sahada olacağız ama tamamen geçişe yönelik bir oyun oynamayacağız" dedi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Fenerbahçe, 10 Eylül Perşembe günü 19.45’de İtalyan ekibi Roma’yı ağırlayacak. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal, müsabaka öncesi Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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"ROMA'NIN BÜTÜN ANALİZLERİNİ YAPTIK"

Serie A ekibinin gücüne vurgu yapan Kartal, "Çalışmalarımızı hemen hemen tamamladık. Bu akşam da küçük bir taktik antrenmanımız olacak. Roma takımının bütün detaylarını bütün analizlerini yaptık. Güzel antrenmanlar yaptık. Roma, tarihinin en iyi kadrosuna sahip. Formdalar, ligde 3’te 3 yaptılar. Başlarında çok deneyimli, üretken bir teknik adam var. Adam adama oynayan, kazandıkları toplarla rakip ceza sahasında çok çabuk çoğalan bir takım. Oyunun belli bölümlerinde riskler alıyorlar. Biz de bunları analiz ettik. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Taraftarlarımız da en itici gücümüz olacak. Yarınki maçta kendimize güveniyoruz" şeklinde konuştu.

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"HER SİSTEMDE OYNAMAYI BİLEN FUTBOLCULARA SAHİBİZ"

Roma maçında sadece savunmaya dikkat etmek yerine Roma üzerinde yaptıkları çalışmaları sahaya süreceklerini aktaran Kartal, "Roma’nın neler yaptığın bildiğimiz için ona göre kurgumuz olacak. O kurguya göre boşluklarından yararlanmak isteyen bir Fenerbahçe olarak sahada olacağız. Bütün oyuncularımız değerli, hepsi çok kıymetli. Her sistemde oynamayı bilecek oyunculara sahibiz. Yarınki maçta tamamen geçişe yönelik bir oyun oynamayacağız" ifadelerini kullandı.

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"OYUNCULARIMIZ, ASENSIO'YU ARATMAYACAK"

İspanyol futbolcu Marco Asensio’nun sakatlığının takımın hücum planlarını ne şekilde etkileyeceğinin sorulması üzerine tecrübeli çalıştırıcı, "Asensio’nun şu anda sakatlığı devam ediyor. 24-25 tane çok değerli oyuncumuz var. Her biri birbirinden değerli. Yarın Asensio’yu aratmayacaklarını ve ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını düşünüyorum" cevabını verdi.

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"HEP BERABER BAŞARDIK"

Roma'ya karşı ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarının altını çizen Kartal, "18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi’ne kaldığımız için çok mutluyuz. Hep beraber başardık. Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçımıza çıkacağız. Hepimiz bu konuda çok heyecanlıyız. Herkesin elinden gelenin en iyisini yapabileceğine inanıyorum ve bunu görüyorum. Oyuncularımın kalpten, yürekten elinden gelenin en iyisini yapacaklarına çok eminim" şeklinde konuştu.

"BU BİR STRATEJİ MAÇI"

Son olarak taraftarlara mesaj veren Kartal, "Taraftarlar bizim her şeyimiz, vazgeçilmezimiz. Onlar varsa biz varız. Bizi hiçbir zaman hiçbir yerde yalnız bırakmadılar. Yarın hep beraber onları mutlu etmek istiyoruz. Bu bir Şampiyonlar Ligi maçı, bir strateji maçı. Oyunun başından sonuna kadar taraftarların bu bilinçle bize destek vermesi gerekir. Gol 1'inci dakika da gelebilir, 90'ıncı dakikada da gelebilir. Hep beraber hareket etmeliyiz" diyerek konuşmasını tamamladı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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