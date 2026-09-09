Manisa’da bir aile çay bahçesinin erkekler tuvaletine gizli kamera yerleştirildiği ortaya çıktı. Müşterilerin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, görüntülerin depolandığı bilgisayarı da tespit ederken işletme sahibi gözaltına alındı.

Olay Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Yarhasanlar Mahallesi’ndeki bir aile çay bahçesinde meydana geldi.

CANLI GÖRÜNTÜ AKTARIMI YAPIYORMUŞ

Edinilen bilgiye göre erkekler tuvaletini kullanan müşterilerin tuvalette kamera düzeneğini fark ederek haber vermesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Tuvalette inceleme yapan ekipler alana gizlenmiş ve görüntüleri uzaktan canlı olarak aktarma özelliğine sahip gizli kamera düzeneği tespit etti.

Çay bahçesinin tuvaletinden gizli kamera çıktı! Sapık işletmeci gözaltında

İŞLETMECİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmayı genişleten ekipler kamerayı işletme sahibinin koyduğunu ve kamera düzeneğinden görüntülerin depolandığı bilgisayarı tespit etti. Bilgisayarda kameraya ait görüntülerin bulunması üzerine işletme sahibi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

GÜZELLİK MERKEZİNE DE GİZLİ KAMERA YERLEŞTİRİLMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de skandal bir olay yaşanmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir güzellik merkezinde müşterilerin gizli kamerayla görüntülendiği ve görüntülerin sosyal medyada ücret karşılığı yayıldığı iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. İş yerindeki aramada 7 gizli kamera düzeneği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiş, 14 bin videonun yayımlandığı tespit edilmişti.

İş yeri sahibi F.Ö. ile kamera sistemini kurduğu öne sürülen E.S.C. gözaltına alınmıştı. “Özel hayatın gizliliğini ihlal”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme” ve “müstehcenlik” suçlarından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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