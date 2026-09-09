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Antalya, Mersin ve Adana orman yangınlarıyla savaşıyor! Yüzlerce ev boşaltıldı

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Antalya, Mersin ve Adana orman yangınlarıyla savaşıyor! Yüzlerce ev boşaltıldı

Antalya, Mersin ve Adana'da orman yangınlarıyla mücadele havadan ve karadan devam ediyor. Antalya ve Mersin'deki yangınların enerjisi düşürülürken, güvenlik gerekçesiyle Antalya-Isparta kara yolu trafiğe kapatıldı. Adana'da rüzgarın etkisiyle üç ilçeye yayılan alevlere müdahale edilirken, yangınlar nedeniyle Antalya'da 254, Adana'da 40 ev tedbir amacıyla tahliye edildi.

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Antalya, Mersin ve Adana'da çıkan orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Antalya ve Mersin'deki yangınların enerjisinin düşürüldüğünü duyururken, Adana'da 3 ilçeye yayılan alevlerle mücadele aralıksız sürüyor.

Antalya, Mersin ve Adana orman yangınlarıyla savaşıyor! Yüzlerce ev boşaltıldı
Başlık ResmiAntalya, Mersin ve Adana orman yangınlarıyla savaşıyor! Yüzlerce ev boşaltıldı

ANTALYA'DA ALEVLER TEKRAR KÖRÜKLENDİ

Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde pazartesi akşamı başlayan ve üçüncü gününe giren orman yangınında hareketli saatler yaşandı. Gün içinde enerjisi düşürülen alevler, akşam saatlerinde şiddetini artıran rüzgarın etkisiyle yeniden parlayarak bazı yerleşim yerlerindeki evlere sıçradı. Havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahale, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tekrar başladı.

ANTALYA-ISPARTA KARA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Aksu ve Kumluca ilçelerinde toplam 254 ev risk nedeniyle tahliye edilirken, Kumluca'daki yangında 10 ev ve seralar zarar gördü. Güvenlik gerekçesiyle Antalya-Isparta kara yolu da trafiğe kapatıldı. Elektrik altyapısının zarar görmesi nedeniyle 2 binden fazla aboneye elektrik verilemediği bildirilirken, gece boyunca devam eden yoğun çalışmalar sonucunda yangının enerjisinin yeniden düşürüldüğü kaydedildi.

Antalya, Mersin ve Adana orman yangınlarıyla savaşıyor! Yüzlerce ev boşaltıldı
Başlık ResmiAntalya, Mersin ve Adana orman yangınlarıyla savaşıyor! Yüzlerce ev boşaltıldı

MERSİN'DEKİ YANGININ DA ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

Dün Mersin'in Bozyazı ilçesine bağlı Tekeli Mahallesi Aksaz mevkisinde muz seralarının üst kısmındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 5 helikopter, 66 kara aracı ve 230 personelin yanı sıra çok sayıda iş makinesi sevk edildi. Ekiplerin karadan ve havadan gerçekleştirdiği yoğun müdahale sonucunda yangının enerjisi düşürülürken, alevleri tamamen kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Antalya, Mersin ve Adana orman yangınlarıyla savaşıyor! Yüzlerce ev boşaltıldı
Başlık ResmiAntalya, Mersin ve Adana orman yangınlarıyla savaşıyor! Yüzlerce ev boşaltıldı

ADANA'DA YANGIN 3 İLÇEYE SIÇRADI

Adana'nın Kozan ilçesinde salı günü iki farklı noktada çıkan yangınlardan Düzağaç mevkisindeki alevler kontrol altına alındı. Ancak Doğanalanı Mahallesi kırsalında başlayan diğer yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek komşu ilçeler Aladağ ve İmamoğlu'ndaki ormanlık alanlara sıçradı.

Gece boyunca karadan yürütülen söndürme faaliyetlerine sabah saatlerinde hava araçları da katıldı. Valilikten yapılan açıklamada, Enizçakırı Mahallesi'nde devam eden yangın nedeniyle tedbir amaçlı 40 evin tahliye edildiği duyuruldu. Bölgede şu ana kadar 130 hektardan fazla ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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