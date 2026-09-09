İngiltere Premier Lig'de ilk 3 hafta kalesini gole kapatan Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Chelsea ile oynanacak maç öncesinde sosyal medya hesabından takımına dikkat çeken bir vaatte bulundu.

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasına girilirken henüz kalesinde gol görmeyen Hull City, 12 Eylül'de Chelsea'yi ağırlayacak. Kulübün sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından söz konusu maçla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Acun Ilıcalı'dan Hull City'li futbolculara ses getirecek vaat

Ilıcalı yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Chelsea'ye karşı önümüzdeki zorlu maçı göz önünde bulundurarak, İngiltere'nin ilk dört liginde üç maçın ardından henüz gol yememiş tek takım olmamıza şaşıran herkese şunu hatırlatmak isterim: Geçen sezonki üç play-off maçımızda da gol yememiştik.

Bu da üst üste altı maçlık temiz sayfa anlamına geliyor :)

Ve yarı final öncesi yaptığım Las Vegas gezisi vaadini hatırlayarak, o zamandan beri hâlâ gol yemediğimizi söyleyebilirim. Tek söyleyebileceğim, eğer bu şekilde devam edebilirsek, onları Las Vegas'a göndermeyeceğim... Las Vegas'ı onlara getireceğim."

Hull City'nin bu sezon oynadığı Premier Lig maçları:

1. Hafta - Hull City 2-0 Manchester United

2. Hafta - Coventry City 0-1 Hull City

3. Hafta - Hull City 0-0 Aston Villa

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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