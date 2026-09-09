Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Acun Ilıcalı'dan Hull City'li futbolculara ses getirecek vaat

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Acun Ilıcalı'dan Hull City'li futbolculara ses getirecek vaat

İngiltere Premier Lig'de ilk 3 hafta kalesini gole kapatan Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Chelsea ile oynanacak maç öncesinde sosyal medya hesabından takımına dikkat çeken bir vaatte bulundu.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasına girilirken henüz kalesinde gol görmeyen Hull City, 12 Eylül'de Chelsea'yi ağırlayacak. Kulübün sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından söz konusu maçla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Acun Ilıcalı'dan Hull City'li futbolculara ses getirecek vaat
Başlık ResmiAcun Ilıcalı'dan Hull City'li futbolculara ses getirecek vaat

Ilıcalı yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Chelsea'ye karşı önümüzdeki zorlu maçı göz önünde bulundurarak, İngiltere'nin ilk dört liginde üç maçın ardından henüz gol yememiş tek takım olmamıza şaşıran herkese şunu hatırlatmak isterim: Geçen sezonki üç play-off maçımızda da gol yememiştik.

Bu da üst üste altı maçlık temiz sayfa anlamına geliyor :)

Ve yarı final öncesi yaptığım Las Vegas gezisi vaadini hatırlayarak, o zamandan beri hâlâ gol yemediğimizi söyleyebilirim. Tek söyleyebileceğim, eğer bu şekilde devam edebilirsek, onları Las Vegas'a göndermeyeceğim... Las Vegas'ı onlara getireceğim."

Hull City'nin bu sezon oynadığı Premier Lig maçları:

1. Hafta - Hull City 2-0 Manchester United
2. Hafta - Coventry City 0-1 Hull City
3. Hafta - Hull City 0-0 Aston Villa

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
TÜRKÇE YERİNE FRANSIZCA!
TÜRKÇE YERİNE FRANSIZCA!
Suriye'de seçmeli dil muamması
KİRALIK LÜKS SAHTE HAYAT
KİRALIK LÜKS SAHTE HAYAT
Maksat zengin olmak değil, zengin görünmek...
SİLİVRİ’Yİ ŞOKE EDECEK SÖZLER
SİLİVRİ’Yİ ŞOKE EDECEK SÖZLER
Kılıçdaroğlu bunu ilk defa dile getirdi
1 HAFTANIN DİBİNDEN DÖNDÜ!
1 HAFTANIN DİBİNDEN DÖNDÜ!
Altına yeniden petrol ve faiz freni
YOLUNUZ AÇIK OLSUN
YOLUNUZ AÇIK OLSUN
19 sene sonra iki takımla Şampiyonlar Ligi'ndeyiz
EMEKLİLİKTE DENGELER DEĞİŞİYOR
EMEKLİLİKTE DENGELER DEĞİŞİYOR
Çok çalışana yüksek maaş gündemde
FUTBOLCULARA SES GETİREN VAAT
FUTBOLCULARA SES GETİREN VAAT
Acun Ilıcalı sosyal medyadan paylaştı
ORTA DOĞU YANGIN YERİ!
ORTA DOĞU YANGIN YERİ!
İran'dan ABD'ye misilleme geldi
PARA VE HAPİS CEZALARI VAR!
PARA VE HAPİS CEZALARI VAR!
"Öncesi- sonrası" fotoğrafları masum görülen ihlal mi?
EĞİTİMİN ROTASI YENİLENİYOR
EĞİTİMİN ROTASI YENİLENİYOR
Yetenekler erken yaşta keşfedilecek
CEZADAN UCU UCUNA YIRTTI!
CEZADAN UCU UCUNA YIRTTI!
Polise "Kurtuldum, gördün mü?" diyerek sevinç yaşadı
MASAJCI TERÖRÜ ÖLDÜRÜYOR
MASAJCI TERÖRÜ ÖLDÜRÜYOR
Boyun kütletme değil ölüm tuzağı
DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR!
DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR!
Teknolojide yatırım seferberliği
ADANA'DA KABUS GECESİ
ADANA'DA KABUS GECESİ
Rüzgar şiddetlendi, alevler evlere dayandı
İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ
İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ
ABD'nin denizaltısı İran'ın eline geçti
DENİZİN GOOGLE MAPS'İ GELİYOR
DENİZİN GOOGLE MAPS'İ GELİYOR
Bakan Kurum 'DERİA'yı resmen duyurdu
KİLOLARCA ALTIN 'KİRALIK' ÇIKTI
KİLOLARCA ALTIN 'KİRALIK' ÇIKTI
'Vanlı Kara Haydar' tutuklandı! İşte ifadesi
DERBİNİN FATURASI BELLİ OLDU
DERBİNİN FATURASI BELLİ OLDU
Vlahovic, Aziz Yıldırım ve Kerem Aktürkoğlu PFDK'da
RAYİÇ BEDELİN ALTINDA
RAYİÇ BEDELİN ALTINDA
1.071 sosyal konut kiraya çıkıyor
İKİ ÜLKE KABUSU YAŞIYOR
İKİ ÜLKE KABUSU YAŞIYOR
Sistem çöktü, yüzlerce uçuş iptal
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Alman basını yazdı, Türkiye dünyaya ders oldu!
Alman basını yazdı, Türkiye'nin o hamlesi dünyaya ders oldu
Kaydet
İlginç kaza! Kaldırımdan sekip 1 metrelik duvarı aştı
İlginç kaza! Kaldırımdan sekip 1 metrelik duvarı aştı
Kaydet
Alkollü olduğunu itiraf etti, cezadan ucu ucuna yırttı!
Alkollü olduğunu itiraf etti, cezadan ucu ucuna yırttı!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.