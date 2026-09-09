Kayseri’de bir otomobil kaldırıma çarpmasının ardından havalanıp 1 metrelik duvarı aştı. Millet bahçesine giren otomobilin hafif yaralanan sürücüsünün 1.14 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Melikgazi ilçesinde bir otomobil kaldırıma çarparak, havalandı. 1 metrelik duvarı aşarak, millet bahçesine giren otomobilde hafif yaralanan sürücü kısa süreli tedavinin ardından taburcu oldu. Yapılan kontrollerde sürücünün 1.14 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi 3470. Sokak’ta meydana gelen trafik kazasında, K.M. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilk olarak, refüje ardından da kaldırıma çarparak, havalandı.

İlginç kaza! Kaldırımdan sekip 1 metrelik duvarı aştı

1 METRELİK DUVARI AŞTI

Yaklaşık 1 metrelik duvarı zarar vermeden aşan otomobil millet bahçesine girdi. Kazada hafif yaralanan sürücü K.M. kendi imkanlarıyla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane giderken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

İlginç kaza! Kaldırımdan sekip 1 metrelik duvarı aştı

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ekipleri tarafından kaza yerinde inceleme yapıldı. Öte yandan kısa süren tedavinin ardından K.M. taburcu olurken, yapılan kontrollerde 1.14 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye 25 bin TL idari para cezası yazıldı. Kazada duvarın üzerinde bulunan demir korkuluklar zarar görürken, kullanılamaz hale gelen otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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