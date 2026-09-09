19 sene sonra iki takımla Şampiyonlar Ligi'ndeyiz! Yolunuz açık olsun

Galatasaray bu gece 22.00’de Lizbon’da Sporting karşısına çıkacak, Fenerbahçe ise yarın akşam 19.45’te Kadıköy’de Roma’yı ağırlayacak. İki temsilcimizin hedefi de ilk aşamada ilk 24 arasına girmek...

Turnuvadaki temsilcilerimizden Galatasaray, bu gece Lizbon deplasmanında 22.00’de Portekiz’in Sporting takımına konuk olacak. Fenerbahçe ise yarın akşam 19.45’te Kadıköy’de İtalyan ekibi Roma’yı ağırlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 36 takımın mücadele edeceği sezonda, 8 maç sonunda ilk 8’e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9. ile 24. sıralar arasında yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24’ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin finali 5 Haziran 2027’de İspanya’nın başkenti Madrid’deki Metropolitano Stadı’nda oynanacak.

GALATASARAY DOĞRUDAN

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde perde kalktı… Türkiye, tam 19 yıl aradan sonra (2007-2008 Fenerbahçe ve Beşiktaş) bu en büyük sahnede iki takımla boy gösterecek. Geçen sezonu şampiyon olarak bitiren Galatasaray, doğrudan lig aşamasına katılmaya hak kazanmıştı.

Lig ikincisi Fenerbahçe de ön eleme turlarında Polonya ekibi Gornik Zabrze ve Avusturya temsilcisi Sturm Graz’ı, play-off turunda ise Fransız takımı Lyon’u eleyerek 18 yıl aradan sonra Devler Ligi’ne adını yazdırmayı başardı. Bu iki temsilcimiz, daha önce 2001-2002 sezonunda aynı anda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmişti.

DEVLER LİGİ’NDE BU AKŞAM

19.45 Barcelona-Feyenoord (Tabii Spor)

19.45 Stuttgart-Viking (Tabii Spor 1)

22.00 Napoli-Arsenal (Tabii Spor 2)

22.00 PSG-S. Bratislava (Tabii Spor 1)

22.00 Sporting-Galatasaray (TRT 1)

22.00 Liverpool-A. Madrid (Tabii Spor)

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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