Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbinin ardından yaşananlar PFDK'ya taşındı. TFF Hukuk Müşavirliği, karşılaşmayla ilgili disiplin sevklerini duyururken Beşiktaşlı Dusan Vlahovic’in maç sırasındaki hareketi, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Kerem Aktürkoğlu’nun ise derbi sonrasındaki açıklamaları nedeniyle disipline gönderildiği bildirildi.

Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş’ın deplasmanda Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) yapılan sevkler belli oldu.

Derbinin iki kulübü de çeşitli disiplin ihlalleri gerekçesiyle PFDK’ya sevk edilirken, üç isim hakkında da disiplin işlemi başlatıldı.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin faturası kesildi: Vlahovic, Aziz Yıldırım ve Kerem Aktürkoğlu PFDK'da

FENERBAHÇE VE AZİZ YILDIRIM PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Fenerbahçe, karşılaşmada yaşanan çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle PFDK’ya gönderildi.

Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım ise yaptığı açıklamalar nedeniyle "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" kapsamında disipline sevk edildi.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin faturası kesildi: Vlahovic, Aziz Yıldırım ve Kerem Aktürkoğlu PFDK'da

Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu da derbi sonrasında sarf ettiği sözler nedeniyle aynı maddeden PFDK’nın önüne çıktı.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin faturası kesildi: Vlahovic, Aziz Yıldırım ve Kerem Aktürkoğlu PFDK'da

BEŞİKTAŞ'A ÜÇ AYRI SEVK

Derbiyi kazanan Beşiktaş hakkında da çirkin ve kötü tezahürat ile saha olaylarının yanı sıra merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gerekçeleriyle disiplin işlemi uygulandı.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin faturası kesildi: Vlahovic, Aziz Yıldırım ve Kerem Aktürkoğlu PFDK'da

Siyah-beyazlı futbolcu Dusan Vlahovic ise hakaret nedeniyle PFDK’ya sevk edildi. Sırp futbolcu, Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca PFDK’ya gönderildi.

Böylece Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından iki kulüp ile birlikte Aziz Yıldırım, Kerem Aktürkoğlu ve Dusan Vlahovic hakkında disiplin süreci başlatılmış oldu.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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