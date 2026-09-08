ABD Başkanı Donald Trump’ın 19 yaşındaki torunu Kai Trump, YouTube kanalında yayınladığı son videosunda, yeni taşındığı lüks dairesinin kapılarını ardına kadar açtı. Genç kızın evindeki lüks detayların yanı sıra duvardaki 'Trump' detayı dikkat çekerken, video kısa sürede binlerce kez tıklandı.

YouTube’da paylaştığı videolarla tanınan 19 yaşındaki Kai Trump, geçtiğimiz ay Miami Üniversitesi’nde eğitim hayatına başladı. Üniversitenin golf takımında da yer alan genç isim, son videosunda yoğun geçen günlerinden bahsederken bir yandan da yeni taşındığı lüks dairesini takipçilerine gezdirdi.

Trump’ın torunu Kai, evinin kapılarını ardına kadar açtı: Lüks dairedeki ‘Trump’ detayı dikkat çekti

Videoda daireyi gezdiren Kai, ilk olarak geniş ve ferah görünen açık mutfağını gösteriyor. Beyaz tezgâhın öne çıktığı mutfakta, buzdolabı ve diğer beyaz eşyaların dolapların içerisine gizlendiği görülüyor. Mutfak adasının çevresinde ise metalik gümüş renkli tabureler ve aynı tonlarda servis altlıkları yer alıyor.

Trump’ın torunu Kai, evinin kapılarını ardına kadar açtı: Lüks dairedeki ‘Trump’ detayı dikkat çekti

Evin salonuna geçildiğinde ise geniş beyaz bir kanepe dikkat çekiyor. Salonda beyaz-gri desenli bir halı, küçük bir beyaz koltuk ve metalik gri bir sehpa da görülüyor. Duvara yerleştirilen düz ekran televizyonun hemen altında ise dekoratif şömine bulunuyor.

Kai’nin yatak odasında ise beyaz yatağıyla uyumlu nevresimler ve parlak yüzeyli komodinler, odanın sade ve modern görünümünü tamamlıyor. Genç üniversite öğrencisinin evin farklı köşelerine eklediği dekoratif objeler ise kişisel tarzını yansıtıyor.

Trump’ın torunu Kai, evinin kapılarını ardına kadar açtı: Lüks dairedeki ‘Trump’ detayı dikkat çekti

TRUMP DETAYI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Dairenin duvarlarında Aspen, Colorado’daki kayak pistlerini gösteren siyah-beyaz tablolar bulunuyor. Evde ayrıca Kai’nin dedesi Donald Trump ile golf oynarken çekilmiş çerçeveli bir fotoğrafı da yer alıyor.

Trump’ın torunu Kai, evinin kapılarını ardına kadar açtı: Lüks dairedeki ‘Trump’ detayı dikkat çekti

"ÇOK ŞANSLIYIM"

Yeni evini oldukça seven Kai, videosunda sahip olduğu imkanlardan dolayı kendisini şanslı hissettiğini belirtiyor. Genç kız, özellikle kendi eşyalarının bulunduğu boş bir eve gelmenin hoşuna gittiğini söylüyor.

Trump’ın torunu Kai, evinin kapılarını ardına kadar açtı: Lüks dairedeki ‘Trump’ detayı dikkat çekti

Kai, dairesiyle ilgili duygularını, "Özellikle birinci sınıf öğrencisi olarak böyle bir yere sahip olduğum için gerçekten çok şanslıyım. Bu daireye sahip olduğum için çok şanslıyım. Kendi eşyalarıma sahip olmak Harika. Çok seviyorum, gerçekten çok güzel. Eve geldiğimde kimsenin olmaması hoşuma gidiyor." sözleriyle anlatıyor.



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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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