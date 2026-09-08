Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Trump’ın torunu Kai, evinin kapılarını ardına kadar açtı: Lüks dairedeki ‘Trump’ detayı dikkat çekti

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

ABD Başkanı Donald Trump’ın 19 yaşındaki torunu Kai Trump, YouTube kanalında yayınladığı son videosunda, yeni taşındığı lüks dairesinin kapılarını ardına kadar açtı. Genç kızın evindeki lüks detayların yanı sıra duvardaki 'Trump' detayı dikkat çekerken, video kısa sürede binlerce kez tıklandı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

YouTube’da paylaştığı videolarla tanınan 19 yaşındaki Kai Trump, geçtiğimiz ay Miami Üniversitesi’nde eğitim hayatına başladı. Üniversitenin golf takımında da yer alan genç isim, son videosunda yoğun geçen günlerinden bahsederken bir yandan da yeni taşındığı lüks dairesini takipçilerine gezdirdi.

Trump’ın torunu Kai, evinin kapılarını ardına kadar açtı: Lüks dairedeki ‘Trump’ detayı dikkat çekti
Başlık ResmiTrump’ın torunu Kai, evinin kapılarını ardına kadar açtı: Lüks dairedeki ‘Trump’ detayı dikkat çekti

Videoda daireyi gezdiren Kai, ilk olarak geniş ve ferah görünen açık mutfağını gösteriyor. Beyaz tezgâhın öne çıktığı mutfakta, buzdolabı ve diğer beyaz eşyaların dolapların içerisine gizlendiği görülüyor. Mutfak adasının çevresinde ise metalik gümüş renkli tabureler ve aynı tonlarda servis altlıkları yer alıyor.

Trump’ın torunu Kai, evinin kapılarını ardına kadar açtı: Lüks dairedeki ‘Trump’ detayı dikkat çekti
Başlık ResmiTrump’ın torunu Kai, evinin kapılarını ardına kadar açtı: Lüks dairedeki ‘Trump’ detayı dikkat çekti

Evin salonuna geçildiğinde ise geniş beyaz bir kanepe dikkat çekiyor. Salonda beyaz-gri desenli bir halı, küçük bir beyaz koltuk ve metalik gri bir sehpa da görülüyor. Duvara yerleştirilen düz ekran televizyonun hemen altında ise dekoratif şömine bulunuyor.

Kai’nin yatak odasında ise beyaz yatağıyla uyumlu nevresimler ve parlak yüzeyli komodinler, odanın sade ve modern görünümünü tamamlıyor. Genç üniversite öğrencisinin evin farklı köşelerine eklediği dekoratif objeler ise kişisel tarzını yansıtıyor.

Trump’ın torunu Kai, evinin kapılarını ardına kadar açtı: Lüks dairedeki ‘Trump’ detayı dikkat çekti
Başlık ResmiTrump’ın torunu Kai, evinin kapılarını ardına kadar açtı: Lüks dairedeki ‘Trump’ detayı dikkat çekti

TRUMP DETAYI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Dairenin duvarlarında Aspen, Colorado’daki kayak pistlerini gösteren siyah-beyaz tablolar bulunuyor. Evde ayrıca Kai’nin dedesi Donald Trump ile golf oynarken çekilmiş çerçeveli bir fotoğrafı da yer alıyor.

Trump’ın torunu Kai, evinin kapılarını ardına kadar açtı: Lüks dairedeki ‘Trump’ detayı dikkat çekti
Başlık ResmiTrump’ın torunu Kai, evinin kapılarını ardına kadar açtı: Lüks dairedeki ‘Trump’ detayı dikkat çekti

"ÇOK ŞANSLIYIM"

Yeni evini oldukça seven Kai, videosunda sahip olduğu imkanlardan dolayı kendisini şanslı hissettiğini belirtiyor. Genç kız, özellikle kendi eşyalarının bulunduğu boş bir eve gelmenin hoşuna gittiğini söylüyor.

Trump’ın torunu Kai, evinin kapılarını ardına kadar açtı: Lüks dairedeki ‘Trump’ detayı dikkat çekti
Başlık ResmiTrump’ın torunu Kai, evinin kapılarını ardına kadar açtı: Lüks dairedeki ‘Trump’ detayı dikkat çekti

Kai, dairesiyle ilgili duygularını, "Özellikle birinci sınıf öğrencisi olarak böyle bir yere sahip olduğum için gerçekten çok şanslıyım. Bu daireye sahip olduğum için çok şanslıyım. Kendi eşyalarıma sahip olmak Harika. Çok seviyorum, gerçekten çok güzel. Eve geldiğimde kimsenin olmaması hoşuma gidiyor." sözleriyle anlatıyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Dünyanın en pahalı plakası o ülkede yeniden ortaya çıktı! Değeri dudak uçuklatıyor
DÜNYA

Dünyanın en pahalı plakası o ülkede yeniden ortaya çıktı! Değeri dudak uçuklatıyor
Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
İSRAİL HAKKINDA YAPTIRIM KARARI!
İSRAİL HAKKINDA YAPTIRIM KARARI!
12 Avrupa ülkesinden ortak adım
KATİLİN CEZASI BELLİ OLDU!
KATİLİN CEZASI BELLİ OLDU!
Atlas Çağlayan davasında karar çıktı
Trendyol Sanat ile sonbaharda sanatın rotası genişliyor
DUVARDAKİ TRUMP DETAYI...
DUVARDAKİ TRUMP DETAYI...
Torunu lüks dairesini tanıttı: İçinde yok yok
GABAR'DAN EKONOMİYE DEV KATKI!
GABAR'DAN EKONOMİYE DEV KATKI!
Günlük üretilen petrol miktarı açıklandı
OLAY İDDİA: MÜMKÜN DEĞİL
OLAY İDDİA: MÜMKÜN DEĞİL
"Dediğimin tersi olursa bir daha futbol konuşmam"
"DÜNYAMDI, HER ŞEYİMDİ"
Öldürmediğini savundu, oğlu geçmişi ortaya döktü
"DAĞILAN PARÇALAR BİRLEŞİYOR"
'Terörsüz Türkiye'den sonra 'Terörsüz Irak
TÜRKİYE TARİH YAZDI!
TÜRKİYE TARİH YAZDI!
Dünyanın merakla beklediği sonuçlar açıklandı
FAİZSİZ 1,5 MİLYON TL!
FAİZSİZ 1,5 MİLYON TL!
Teslimat ne zaman, taksit kaç TL?
'YANLIŞ ZAMANA DENK GELDİ'
'YANLIŞ ZAMANA DENK GELDİ'
Sporting'in eski hocasından çarpıcı G.Saray sözleri
ÜNLÜ OYUNCUYA SON GÖREV
ÜNLÜ OYUNCUYA SON GÖREV
Ankara'da acı veda... "Çok yetenekli, enerji doluydu"
SAVAŞIN FATURASI AĞIR OLDU!
SAVAŞIN FATURASI AĞIR OLDU!
ABD her iki dakikada 1 milyon dolar ödüyor
BAŞKAN 5-0 SONRASI ARADI
BAŞKAN 5-0 SONRASI ARADI
Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir için yeni karar
BUNU DA ŞOVA DÖKMÜŞ
BUNU DA ŞOVA DÖKMÜŞ
'Vanlı Kara Haydar'ı gözaltına aldıran video
AB ÜLKESİNDE VİZE DEĞİŞİKLİĞİ!
AB ÜLKESİNDE VİZE DEĞİŞİKLİĞİ!
Türk vatandaşlarını da ilgilendiriyor
OVP İLE HESAP DEĞİŞTİ!
OVP İLE HESAP DEĞİŞTİ!
İşte memur ve emekliyi ocakta bekleyen zam
FİYATI 870 BİN TL'DEN BAŞLIYOR!
FİYATI 870 BİN TL'DEN BAŞLIYOR!
Çinli marka Türkiye’ye adım attı
MİÇOTAKİS'E TÜRKİYE UYARISI!
MİÇOTAKİS'E TÜRKİYE UYARISI!
Rumlar "Aşil Kalkanı" oyununu bozdu!
5 MİLYONU ESTETİĞE GİTMİŞ
5 MİLYONU ESTETİĞE GİTMİŞ
122 milyonluk vurgun: Pişman değilmiş!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
1,25 milyar euroluk marka masada: Volkswagen'den Ducati için satış sinyali
İddia: Volkswagen, Audi'nin motosiklert üreticisi Ducati'yi satabilir
Kaydet
Dündar Ziya Gültekin kimdir, nereli, hangi partiden? Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin oldu
Dündar Ziya Gültekin kimdir, nereli, hangi partiden? Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin oldu
Kaydet
Beşiktaş'tan UEFA'ya başvuru: Avrupa Ligi planına itiraz
UEFA'ya başvuru: Beşiktaş'tan o plana itiraz
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.