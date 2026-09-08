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T-Otomobil

1,25 milyar euroluk marka masada: Volkswagen'den Ducati için satış sinyali

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1,25 milyar euroluk marka masada: Volkswagen'den Ducati için satış sinyali

Volkswagen, şirket ve iştirak portföyünü yaklaşık üçte bir oranında küçültmeyi öngören yeniden yapılanma sürecinde Ducati'yi de değerlendirmeye aldı. Audi CEO'su Döllner, İtalyan motosiklet üreticisinin geleceğinin görüşüleceğini ancak satış konusunda henüz karar verilmediğini açıkladı. Markanın muhtemel satış değerinin yaklaşık 1,25 milyar euro olabileceği tahmin ediliyor.

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Alman otomotiv devi Volkswagen Grubu'nun bünyesindeki İtalyan motosiklet markası Ducati'yi satma seçeneğini yeniden gündemine aldığı iddia edildi.

Bloomberg News'a konuşan Audi CEO'su Gernot Döllner, Ducati'nin Volkswagen bünyesinde incelemeye alınan şirketlerden biri olduğunu doğruladı. Döllner, “Volkswagen Grubu olarak disiplinli ve sorumlu bir portföy yönetimine bağlıyız. Değerlendirme sürecinin bir parçası olarak Ducati hakkında da görüşmeler yapacağız ancak henüz alınmış bir karar yok” ifadelerini kullandı.

Volkswagen Grubu'nun yaklaşık 2 bin işletmeden oluşan geniş portföyünü gözden geçirdiğini belirten Döllner, bunların yaklaşık 600'ünün değerlendirme kapsamına alındığını söyledi.

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DEĞERİ 1,25 MİLYAR EUROYU BULABİLİR

Tahmine göre Ducati'nin değeri yaklaşık 1,25 milyar euroya ulaşabilir.

GEÇEN YIL 925 MİLYON EURO GELİR ELDE ETTİ

Audi'nin motosiklert üreticisi Ducati yılda yaklaşık 50 bin motosiklet satıyor.

Şirket geçen yıl 925 milyon euro gelir ve 52 milyon euro faaliyet karı elde etti. Ancak markanın faaliyet marjı, Volkswagen Grubu'nun uzun vadeli hedefinin altında bulunuyor.

SATIŞ DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELDİ

Ducati'nin satışı Volkswagen açısından ilk kez gündeme gelmiyor. Alman otomotiv grubu 2017 yılında da markanın elden çıkarılması seçeneğini değerlendirmiş ancak işçi temsilcilerinin karşı çıkması üzerine süreç ilerlememişti.

Marka, 2012 yılında Audi tarafından satın alınarak Volkswagen Grubu bünyesine katılmıştı.

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Editör : GÜNCE NUR İNCE
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