Polisi atlatacağını sandı, drona yakalandı! Araç içinde yer değiştiren sürücüye rekor ceza

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Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen dron destekli trafik denetimi, pes dedirten bir kurnazlığı ortaya çıkardı. Kontrol noktasını fark edince yakalanmamak için seyir halindeyken yanındaki yolcuyla yer değiştiren sürücünün o anları, havadan saniye saniye kaydedildi. Dron kamerasından kaçamayan ve sürücü belgesine daha önceden el konulduğu anlaşılan şahsa Karayolları Trafik Kanunu kapsamında tam 200 bin lira idari para cezası uygulandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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