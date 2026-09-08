Yeni dizi Haysiyet ilk bölümüyle ekranlara "merhaba" diyecek. Bu akşam ekran yolculuğuna başlayacak dizinin oyuncuları, karakterleri ve hikâyesi açıklandı. Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği Haysiyet, birbirine zıt iki ailenin çatışmasını ve bu mücadelenin ortasında filizlenen imkânsız aşkı konu alıyor. Peki, Haysiyet dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Haysiyet dizisi oyuncuları ve karakterleri...

Kanal D’nin tanıtımlarıyla büyük merak uyandıran yeni dizisi Haysiyet için geri sayım sona erdi. İki ailenin mücadelesi, sınıf farkları ve imkânsız bir aşkı merkezine alan Haysiyet, 8 Eylül Salı günü Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Başrollerini Doğukan Güngör ve Merih Öztürk’ün paylaştığı dizinin geniş bir oyuncu kadrosu var.

HAYSİYET OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün oturduğu dizinin oyuncu kadrosunda Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan, Merih Öztürk, Burak Çelik, Gökberk Yıldırım, Orkuncan İzan, Asır Gündoğdu, Aybüke Yılmaz, Elifcan Ongurlar, Berfin Kıymaz, Nizam Namidar, Gülçin Hatıhan, Ayça Varlıer, Ceren Kesim, Ecem Koca, Doruk Miraç Günaydın, Hilal Kuvvet ve Nergis Öztürk yer alıyor.

HAYSİYET OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLERİ

Haysiyet dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Haysiyet dizisi oyuncuları ve konusu

DOĞUKAN GÜNGÖR/MEHMET KARLIOVA

Karlıovaların en küçük çocuğu olmasına rağmen, ailesinin en sağlam halkasıdır. Cesur, çalışkan ve vicdanlıdır. Ailesine derinden bağlı olsa da kendi doğrularından asla vazgeçmez. En büyük sınavını, aşkı, ailesi ve haysiyeti arasında kaldığında verecektir.

Haysiyet dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Haysiyet dizisi oyuncuları ve konusu



KEREM ALIŞIK/SADIK KARLIOVA

Karlıova ailesinin babası ve omurgası olan Sadık, ömrünü ailesini ayakta tutmaya adamış, onurundan asla taviz vermemiş bir babadır. Sadık, ailesi söz konusu olduğunda hem en büyük dayanak hem de aşılması en zor duvardır.

Haysiyet dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Haysiyet dizisi oyuncuları ve konusu

REHA ÖZCAN/HALUK TARMAN

Simay’ın babası Haluk Tarman, ünlü bir hukuk profesörü ve hayatı kontrol ederek yönetmeye alışmış güçlü ve disiplinli bir adamdır. Onun için başarı, düzen ve itibar her şeyden önce gelir. İtibarını korumaya çalışırken, sevdiklerini kaybetme riskiyle yüzleşir.

Haysiyet dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Haysiyet dizisi oyuncuları ve konusu

MERİH ÖZTÜRK/SİMAY TARMAN

Zeki, sağduyulu ve özgürlüğüne düşkün bir genç kadındır. Statüye değil samimiyete, gösterişe değil gerçeğe değer verir; inadı kadar adalet duygusu da güçlüdür. Hayatının kontrolünü eline almak isterken en büyük değişimini de yaşayacaktır.

Haysiyet dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Haysiyet dizisi oyuncuları ve konusu

BURAK ÇELİK/TARIK TARMAN

Simay’ın ağabeyi Tarık, eğitimli, gururlu ve dışarıdan bakıldığında özgüvenli bir adamdır. Ancak babasının gölgesinde büyüdüğü için kararlarının arkasında durmakta zorlanır; güce yakın olsa da kendi gücünü henüz keşfedememiştir.

Haysiyet dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Haysiyet dizisi oyuncuları ve konusu

GÖKBERK YILDIRIM/TUFAN KARLIOVA

Ailenin en büyük oğlu olan Tufan, çalışkan, güçlü ve öfkeli bir adamdır. Yıllardır taşıdığı sorumlulukların karşılığını göremediğine inanır; kırgınlığını dile getiremediği için çoğu zaman öfkesiyle konuşur.

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