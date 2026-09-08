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Spor

Ertuğrul Doğan, 5-0 sonrası bizzat aradı: Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir kararı

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Ertuğrul Doğan, 5-0 sonrası bizzat aradı: Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir kararı

Trabzonspor'un deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup ettiği maçta, bordo-mavili ekibin geçici teknik direktörü Hüseyin Çimşir takdir topladı. Yeni hoca arayışındaki Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim, 47 yaşındaki hoca hakkında yeni bir karar aldı.

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Fatih Tekke ile yolların ayrılması sonrası Trabzonspor'da geçici teknik direktörlük görevine getirilen Hüseyin Çimşir, iç sahada Gençlerbirliği karşısında alınan 5-0'lık galibiyetle adından söz ettirmeyi başardı. Futbolculara enerji ve öz güven aşılayan deneyimli antrenör, maç boyunca taktiksel dokunuşlarıyla fark oluşturdu ve Karadeniz ekibinin üstündeki kara bulutların dağılmasını sağladı.

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YÖNETİM ACELE ETMEYECEK

Sabah'ta yer alan habere göre; Başkan Ertuğrul Doğan, farklı galibiyetin ardından Hüseyin Çimşir'i telefonla aradı ve tebrik etti. Amed Sportif Faaliyetler yenilgisi sonrası alınan 3 puan ve sergilenen baskılı oyun, teknik direktör arayışındaki yönetimin elini rahatlatırken; yeni hoca için aceleci davranılmayacağı belirtildi.

Hüseyin Çimşir
Başlık ResmiHüseyin Çimşir

KONYASPOR MAÇINDA ÇİMŞİR ÇIKABİLİR

Yönetimin takdirini kazanan Hüseyin Çimşir'in, Süper Lig'in 5'inci haftasında 12 Eylül Cumartesi günü Konyaspor ile deplasmanda oynanacak müsabakada da takımın başında sahaya çıkma ihtimalinin güçlendiği aktarıldı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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