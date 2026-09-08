SHGM personel alımı yapacak! Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı başvuru şartları

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), havacılık sektörünün farklı uzmanlık alanlarında görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel istihdam edecek. Pilot, uçuş teknisyeni, uçuş tabibi, kabin emniyet uzmanı, hava trafik kontrolörü ve hava trafik yönetimi elektronik personeli (ATSEP) unvanlarında yapılacak alım kapsamında toplam 14 kişilik kadro bulunuyor. İşte, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı başvuru şartları...

SHGM personel alımı için başvuru süreci 8 Eylül 2026 tarihinde başlayacak ve 14 Eylül 2026 saat 23.59.59'da sona erecek. Adayların başvurularını yalnızca e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım sistemi aracılığıyla gerçekleştirmesi gerekiyor. Farklı pozisyonlara birden fazla başvuru yapılmasına izin verilmeyecek. İşte 2026 SHGM sözleşmeli personel alımı başvuru şartları, kontenjanlar, istenen belgeler ve sınav sürecine ilişkin tüm ayrıntılar...

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

GENEL ŞARTLAR:

1.⁠ ⁠Türk Vatandaşı olmak,

2.⁠ ⁠Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3.⁠ ⁠Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4.⁠ ⁠Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5.⁠ ⁠657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

SHGM personel alımı yapacak! Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı başvuru şartları

SGHM PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresinden e-Devlet şifresi ile yapacak olup, duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Adaylar pozisyonlardan sadece bir pozisyona başvuru yapabilecekler. Birden fazla pozisyona başvuru yaptığı tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve yazılı sınava dahil edilmeyecek.

SHGM personel alımı yapacak! Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı başvuru şartları

SHGM PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Pilot pozisyonuna başvuran adayların

1.⁠ ⁠https://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/ web adresinden temin edilecek “Pilot Bilgi Formu”nu,

2.⁠ ⁠Pilot lisansı örneğini,

3.⁠ ⁠Sağlık sertifikası örneğini,

4.⁠ ⁠Uçuş kayıt defterinin (Logbook) ilk 2 ve son 2 sayfasının fotokopisini,

5.⁠ ⁠Tecrübe belgesini (varsa),

6.⁠ ⁠e-Devlet üzerinden temin edilecek barkodlu sigorta hizmet dökümünü,

7.⁠ ⁠Yabancı dil belgesini,



ATSEP pozisyonuna başvuran adayların

1.⁠ ⁠Diploma veya mezuniyet belgesi örneğini,

2.⁠ ⁠ATSEP lisansı örneğini,

3.⁠ ⁠İlanda belirtilen tecrübe yılını gösteren belge örneğini,

4.⁠ ⁠e-Devlet üzerinden temin edilecek barkodlu sigorta hizmet dökümünü,

5.⁠ ⁠Yabancı dil belgesini,



Uçuş Teknisyeni pozisyonuna başvuran adayların

1.⁠ ⁠Diploma veya mezuniyet belgesi örneğini,

2.⁠ ⁠Hava aracı bakım lisansı örneğini,

3.⁠ ⁠İlanda belirtilen tecrübe yılını gösteren belge örneğini,

4.⁠ ⁠e-Devlet üzerinden temin edilecek barkodlu sigorta hizmet dökümünü,

5.⁠ ⁠Yabancı dil belgesini,



Uçuş Tabibi pozisyonuna başvuran adayların

1.⁠ ⁠Diploma veya mezuniyet belgesi örneğini,

2.⁠ ⁠Hava Sağlık Değerlendiricisi (HSD) Lisansını veya Hava-Uzay Hekimliği Uzmanlık Belgesini,

3.⁠ ⁠e-Devlet üzerinden temin edilecek sigorta hizmet dökümünü,

4.⁠ ⁠Yabancı dil belgesini,



Kabin Emniyet Uzmanı pozisyonuna başvuran adayların

1.⁠ ⁠Diploma veya mezuniyet belgesi örneğini,

2.⁠ ⁠İlanda belirtilen tecrübe yılını gösteren belge örneğini,

3.⁠ ⁠Kabin Ekibi Temel Eğitim Sertifikası örneğini,

4.⁠ ⁠Sağlık Sertifikası örneğini,

5.⁠ ⁠e-Devlet üzerinden temin edilecek sigorta hizmet dökümünü,

6.⁠ ⁠Yabancı dil belgesini,



Hava Trafik Kontrolörü pozisyonuna başvuran adayların

1.⁠ ⁠KPSS sonuç belgesini,

2.⁠ ⁠Diploma veya mezuniyet belgesi örneğini,

3.⁠ ⁠Hava Trafik Kontrolörü lisans örneğini,

4.⁠ ⁠İlanda belirtilen tecrübe yılını gösteren belge örneğini,

5.⁠ ⁠e-Devlet üzerinden temin edilecek sigorta hizmet dökümünü,

6.⁠ ⁠Yabancı dil belgesini,

Sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Adayların istenilen belgeleri sisteme eksiksiz ve tek tek yüklemek suretiyle başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar sorumludur.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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