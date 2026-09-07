Samsun'da işlediği hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 8 yıldır aranan firari hükümlü Tuğrul B., İstanbul Kadıköy'de yakalandı. Şahsın yakalanmamak için kadın kılığında dolaştığı ve kız kardeşine ait kimliği kullandığı ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma başlattı.

2018'DEN BU YANA FİRARİ

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, 2010 yılında Samsun'da "Yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak hırsızlık" suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası alan ve 28 Şubat 2018 tarihinden bu yana firari olarak aranan Tuğrul B.'nin Kadıköy'de gizlendiği tespit edildi.

YAKALANMAMAK İÇİN KADIN KILIĞINA GİRMİŞ

Bölgede önlem alan ekipler, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Yapılan titiz takipte, Tuğrul B.'nin tanınmamak için kadın kılığına girdiği belirlendi. Düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan Tuğrul B.'nin yapılan üst aramasında ise kız kardeşine ait nüfus cüzdanı ele geçirildi. Şüphelinin bu yöntemle 8 yıldır izini kaybettirmeyi başardığı anlaşıldı.

Filmlere konu olacak firar! 8 yıl kadın kılığında yaşamış

DOSYASINA BİR SUÇ DAHA EKLENDİ

Gözaltına alınan firari hükümlü, hakkında ayrıca "Başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak" suçundan da adli işlem yapılmak üzere Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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