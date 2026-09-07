Meksika'da dini tören felaketle sonlandı: Çok sayıda ölü, yaralı ve enkazda kalan var

Meksika’nın Santa María Canchesda bölgesinde dini festival kapsamında düzenlenen etkinlik sırasında büyük bir havai fişek patlaması meydana geldi. Festival alanında büyük paniğe neden olan patlamada çok sayıda kişi enkaz altında kalırken, ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi de yaralandı.

Santa María Canchesda’da dini festival kapsamında düzenlenen bir etkinlik, yaşanan havai fişek faciasıyla kabusa döndü. İlk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiği, 64 kişinin de yaralandığı olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

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Patlamanın etkisiyle kilisenin bazı duvarları çökerken, çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı öğrenildi. Öte yandan meydanda çıkan yangın çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Olayın şiddeti nedeniyle çevredeki binalarda da ciddi hasar oluştuğu kaydedildi.

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Edinilen bilgilere göre facianın, kilisenin içinde veya hemen yanında bulunan havai fişek deposunda meydana geldiği değerlendiriliyor. Olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, bölgedeki geniş çaplı incelemeler sürüyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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