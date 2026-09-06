Hyundai, tamamen elektrikli Staria için Avrupa’daki sipariş sürecini başlattı. Dokuz kişiye kadar taşıma kapasitesi sunan elektrikli araç 84 kWh bataryası, 800 voltluk mimarisi ve yaklaşık 20 dakikalık hızlı şarj süresiyle Volkswagen ID. Buzz’a rakip olacak.

Hyundai, sıra dışı tasarımı ve geniş iç mekanıyla tanınan Staria’nın tamamen elektrikli versiyonunu Avrupa yollarına çıkarmaya başladı. İlk olarak 2026 Brüksel Otomobil Fuarı’nda tanıtılan Staria Electric, Almanya’da 57 bin 450 eurodan başlayan fiyatlarla siparişe açıldı.

Yedi ve dokuz koltuklu seçeneklere sahip olan model; geniş ailelerin yanı sıra otel transferleri, turizm şirketleri, VIP taşımacılık hizmetleri ve ticari filolar için de konumlandırılıyor.

Elektrikli Staria’nın en önemli avantajlarından biri, bu sınıfta henüz yaygınlaşmayan 800 voltluk şarj altyapısı. Hyundai’nin Ioniq modellerinden tanıdığımız sistem, büyük bataryanın uzun yolculuklarda daha kısa molalarla doldurulmasını sağlıyor.

Hyundai’den ID. Buzz’a rakip: Staria Electric Avrupa’da satışa çıktı

MENZİL DEĞERİ 430 KİLOMETREYE YÜKSELDİ

Hyundai, Staria Electric’i ilk tanıttığında 84 kWh kapasiteli batarya için yaklaşık 400 kilometrelik tahmini WLTP menzili açıklamıştı. Avrupa pazarına çıkan seri üretim modelde bu değer 430 kilometreye yükseldi. Aracın resmi karma enerji tüketimi 100 kilometrede 21,8 kWh olarak belirtiliyor. Gerçek menzil; yolcu ve yük miktarı, hava sıcaklığı, sürüş hızı ve klima kullanımı gibi koşullara bağlı olarak değişecek.

Hyundai’den ID. Buzz’a rakip: Staria Electric Avrupa’da satışa çıktı

YÜZDE 10-80 ŞARJ YAKLAŞIK 20 DAKİKA SÜRÜYOR

Staria Electric, 800 voltluk elektrik altyapısıyla geliştirildi. Araç, uygun koşullarda ve yeterince güçlü bir DC şarj istasyonunda bataryasını yaklaşık 20 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e ulaştırabiliyor. Hyundai bu süreyi 350 kW kapasiteli bir şarj cihazı kullanarak açıklıyor. Araç aynı zamanda 400 voltluk DC istasyonlarla da çalışabiliyor. Evde veya iş yerinde şarj için 11 kW kapasiteli dahili AC şarj ünitesi standart olarak sunuluyor. Batarya sıcaklığını hızlı şarja uygun seviyeye getiren ısıtma sistemi ve ısı pompası da Almanya’daki başlangıç donanımında yer alıyor. Ön tampona konumlandırılan şarj girişinin kapağı, soğuk havalarda donmayı önlemek amacıyla ısıtılabiliyor.

Hyundai’den ID. Buzz’a rakip: Staria Electric Avrupa’da satışa çıktı

ELEKTRİK MOTORU 215 HP GÜÇ ÜRETİYOR

Staria Electric’in ön aksında 160 kW, yaklaşık 215 HP güç üreten tek bir elektrik motoru bulunuyor. Motorun 350 Nm torku ön tekerleklere aktarılıyor. Elektrikli MPV’nin azami hızı 184 km/s ile sınırlandırılmış.

DOKUZ KİŞİLİK VERSİYONDA 1.303 LİTRE BAGAJ HACMİ

Staria Electric, 5.255 mm uzunluğa, 1.995 mm genişliğe ve 1.990 mm yüksekliğe sahip. Aks mesafesi ise 3.275 mm olarak açıklanıyor.

Bu ölçüler Staria’yı standart Volkswagen ID. Buzz, Kia PV5 ve standart Ford E-Tourneo Custom gibi elektrikli rakiplerinden daha büyük hale getiriyor. Uzun şasili ticari modeller ise toplam uzunluk bakımından Hyundai’nin önüne geçebiliyor.

Dokuz koltuklu Staria Electric, üçüncü sıra koltukların arkasında 1.303 litre bagaj alanı sunuyor. Şarj kabloları ve küçük eşyalar için ön bölümde ayrıca 24 litrelik bir saklama alanı bulunuyor.

Yedi koltuklu versiyonun üçüncü sıra arkasındaki bagaj hacmi 431-435 litre civarında. Bu versiyonda ikinci sıranın daha fazla alan kaplayan elektrikli konfor koltukları kullanıldığı için bagaj kapasitesi dokuz koltuklu modele göre önemli ölçüde azalıyor.

Aracın azami taşıma kapasitesi 750 kilogram olarak belirtilirken frenli römork çekme kapasitesi 2.000 kilograma ulaşıyor. Bu değer Staria Electric’i karavan, tekne veya ağır römork çekmek isteyen kullanıcılar açısından birçok elektrikli MPV’den daha kullanışlı hale getiriyor.

Hyundai’den ID. Buzz’a rakip: Staria Electric Avrupa’da satışa çıktı

ÜÇ FARKLI DONANIM SEÇENEĞİ SUNULUYOR

Staria Electric, Almanya’da Trend, Prime ve Calligraphy olmak üzere üç donanım seviyesiyle ön siparişe açıldı. Trend ve Prime versiyonları üç sıralı dokuz koltuklu kabine sahipken Calligraphy yalnızca yedi koltukla sunuluyor.

57 bin 450 euroluk başlangıç fiyatına sahip Trend’de 17 inç alaşım jantlar, tam LED farlar, ön ve arka park sensörleri, geri görüş kamerası, ısıtmalı ön koltuklar ve kablosuz Apple CarPlay ile Android Auto bulunuyor.

Kokpitte biri gösterge paneli, diğeri multimedya sistemi için kullanılan iki adet 12,3 inç ekran yer alıyor. Hyundai’nin yeni nesil bilgi-eğlence sistemi, Bluelink bağlantısı ve kablosuz yazılım güncellemeleri de donanımlar arasında.

Prime versiyonda deri döşemeler, havalandırmalı ön koltuklar, elektrikli kayar kapılar ve elektrikli bagaj kapağı gibi özellikler standart hale geliyor. Bu donanımın Almanya fiyatı 63 bin 650 euro olarak açıklandı.

Hyundai’den ID. Buzz’a rakip: Staria Electric Avrupa’da satışa çıktı

Serinin en üstünde 66 bin 950 euroluk Calligraphy bulunuyor. Yedi koltuklu bu versiyonda ikinci sırada elektrikli olarak ayarlanabilen iki bağımsız konfor koltuğu kullanılıyor.

Koltuklarda ısıtma, havalandırma ve dinlenme pozisyonu bulunuyor. Nappa deri döşeme, Bose ses sistemi, ambiyans aydınlatması, 360 derece kamera ve süet görünümlü tavan kaplaması da Calligraphy’nin standart donanımları arasında.

Üst versiyon dış tasarımında da diğer seçeneklerden ayrılıyor. Farklı ön tampon, büyük projektör tipi LED farlar ve tavana kadar uzanan Parametric Pixel arka aydınlatmalar Calligraphy’ye daha gösterişli bir görünüm kazandırıyor.

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