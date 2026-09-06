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Yaşam

Akıllara durgunluk veren olay: İneğin peşinden koşan boğa evin çatısından girdi

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Akıllara durgunluk veren olay: İneğin peşinden koşan boğa evin çatısından girdi
Fotoğraf Başlığı Akıllara durgunluk veren olay: İneğin peşinden koşan boğa evin çatısından girdi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde serbest bırakılan damızlık bir boğa, evin çatısına uçtu. Çatının bir kısmı göçerken, damda asılı kalan hayvan itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kurtarıldı. Savaş alanına dönen evde ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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Akıllara durgunluk veren olay, Kırcaklı köyünde Ali Aldemir’in evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Aldemir, ineklerini tohumlaması için serbest bıraktığı damızlık boğa, bir ineğin peşinden koşarken bir anda besihanenin alt tarafında bulunan evin çatısına düştü.

YARISI EVİN İÇİNDE, YARISI İSE DIŞINDA KALDI

Kiremitleri kırıp çatıyı da delen damızlık boğa yarısı evin içinde sırtı da çatının üzerinde askıda kaldı.

Akıllara durgunluk veren olay: İneğin peşinden koşan boğa evin çatısından girdi
Başlık ResmiAkıllara durgunluk veren olay: İneğin peşinden koşan boğa evin çatısından girdi

EKİPLERDEN YARDIM İSTEDİLER

Bir anda gürültüyle uyanan ev sakinleri evin salonunda tavandan sarkmış koca boğayı görünce ne yapacaklarını şaşırıp 112 Acil Servis’i arayıp yardım istedi.

Akıllara durgunluk veren olay: İneğin peşinden koşan boğa evin çatısından girdi
Başlık ResmiAkıllara durgunluk veren olay: İneğin peşinden koşan boğa evin çatısından girdi

Bölgeye ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ev ile çatı arasında askıda kalan boğayı kurtardı. Evde büyük çapta maddi hasar oluşurken damızlık boğanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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