Serhat Kılıç'ın ölümünün ardından soluğu Adli Tıp'ta aldı! O iddialara sert çıkıştı: Hatırasına saygısızlık

Geçtiğimiz gün İstanbul Kağıthane'deki evinde hayatını kaybetmiş halde bulunan oyuncu Serhat Kılıç sevenlerini üzüntüye boğdu. Kılıç’la uzun yıllar rol arkadaşlığı yapan Şoray Uzun, ünlü oyuncunun ölümünün ardından Adli Tıp’a giderken, ortaya atılan iddialara sert çıkıştı. Kesin ölüm nedeninin henüz bilinmediğini belirten Uzun, “Şu an ölüm nedenini bilmiyoruz. Varsayımları gerçekmiş gibi sunmak hiçbir etik değerle bağdaşmıyor” dedi.

Televizyon, sinema ve tiyatro dünyasının tanınan isimlerinden Serhat Kılıç'ın ani ölümü sevenlerini ve sanat camiasını derinden üzdü. Kağıthane'deki evinde hayatını kaybettiği belirlenen Kılıç'ın cansız bedeni, kız arkadaşı Özlem Esmergül tarafından bulunurken, ölümü şüpheli olarak kayıtlara geçti.

Serhat Kılıçın ölümünün ardından soluğu Adli Tıpta aldı! O iddialara sert çıkıştı: Hatırasına saygısızlık

Savcılık incelemesinin ardından Kılıç'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netleşeceği belirtildi.

Serhat Kılıç ile Seksenler dizisinde uzun yıllar birlikte rol alan Şoray Uzun ise ölüm haberinin ardından Adli Tıp Kurumu’na giderek çıkan bazı haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

Serhat Kılıçın ölümünün ardından soluğu Adli Tıpta aldı! O iddialara sert çıkıştı: Hatırasına saygısızlık

“ETİK DEĞERLE BAĞDAŞMIYOR”

Konuşmakta güçlük çektiği görülen Şoray Uzun, Adli Tıp Kurumu önünde yaptığı açıklamada, “Şu an ölüm nedenini bilmiyoruz. Sadece varsayımlar üzerinden konuşabiliriz. Ancak varsayımları gerçekmiş gibi sunmak hiçbir etik değerle bağdaşmıyor.” ifadelerini kullandı.

“VEDALAŞMAK İÇİN GELDİM”

Uzun ayrıca, "Otopsi işlemi bitmiş, ailesi Ankara'da sabah gelip buradan alacak. Çok üzgünüz... Bana stent takıldığında ilk Serhat koşmuştu. Evine yetişemedim, bu saatte yapacak bir şey de yok ama vedalaşmak için geldim" dedi.

Serhat Kılıçın ölümünün ardından soluğu Adli Tıpta aldı! O iddialara sert çıkıştı: Hatırasına saygısızlık

"BU KADAR HOYRATÇA PAYLAŞMAMAK GEREKİYOR"

Ölüm nedeniyle ilgili bilgi kirliliği oluşmaması gerektiğini belirten Uzun, “Bu bilgileri paylaşmak, Serhat’ın ailesine de hatırasına da ciddi bir saygısızlık olur. Tahminlerle ilgili yorumları bu kadar hoyratça paylaşmamak gerekiyor. Bu herkesin içini acıtan bir şey." ifadelerini kullandı.

Serhat Kılıçın ölümünün ardından soluğu Adli Tıpta aldı! O iddialara sert çıkıştı: Hatırasına saygısızlık

Şoray Uzun, X hesabından yaptığı paylaşımda da, “Ömrümüzün 10 yılını beraber geçirdik. Güldük, ağladık, kavga ettik, barıştık, sabahladık, uzun uzun dertleştik, uzun uzun sustuk. Şarkılar söyledik. Tabi sen çok daha güzel söyledin. Ben karşılıklı oynarken bazen seni seyrederken repliğimi unuttum. Huzur içinde uyu.” ifadelerini kullanmıştı.

Serhat Kılıç'ın cenazesinin ailesine teslim edilmesinin ardından Ankara'da toprağa verilmesi bekleniyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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