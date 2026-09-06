Türkiye ekonomisinin 2026 yılına ilişkin yeni hedefleri belli oldu. Yeni Orta Vadeli Program’da yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4’e yükseltilirken, büyüme tahmini yüzde 3,3 olarak güncellendi. 2027-2029 döneminde ise büyümenin kademeli olarak hızlanması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin gelecek üç yıllık dönemdeki yol haritasını ortaya koyan yeni Orta Vadeli Program’ı açıkladı. Programda büyüme ve enflasyon başta olmak üzere ekonomiye ilişkin temel hedeflerde güncellemeye gidildi.

🟥 2026 BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 3,3'E GÜNCELLENDİ

Yeni OVP’de Türkiye ekonomisinin 2026 yılı büyüme tahmini yüzde 3,3 olarak belirlendi.

Programda 2027 yılı için büyüme hedefi yüzde 4,2, 2028 yılı için yüzde 4,6, 2029 yılı için ise yüzde 5 olarak açıklandı.

Böylece ekonominin 2026'da yüzde 3,3 büyümesi, takip eden yıllarda ise büyüme hızının kademeli olarak artırılması hedeflendi.

Yeni OVP'de 2026 enflasyon ve büyüme tahmini yükseltildi

🟥 YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 28,4 OLDU

Yeni OVP’de 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi de yukarı yönlü revize edildi. Buna göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak açıklandı.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, 13 Ağustos’ta yaptığı açıklamada 2026 yılı sonu enflasyon tahminini yüzde 28'e yükselttiklerini duyurmuştu. Yeni OVP’de belirlenen yüzde 28,4’lük tahmin, Merkez Bankası’nın ağustos ayında açıkladığı beklentinin de üzerine çıktı.

ENERJİ İTHALATI TAHMİNİ 71 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Yeni programda küresel ve bölgesel gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri de dikkate alındı.

Enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle Türkiye’nin enerji ithalatı tahmini 63 milyar dolardan 71 milyar dolara çıkarıldı.

Enerji ithalatındaki artış beklentisine paralel olarak dış ticaret açığı tahmini de 96 milyar dolardan 105 milyar dolara yükseltildi. Cari işlemler açığının milli gelire oranına ilişkin tahmin ise yüzde 2,6 olarak güncellendi.

TURİZM GELİRLERİ BEKLENTİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

Bölgedeki savaşın turizm sektörü üzerindeki muhtemel etkileri de yeni OVP’ye yansıdı.

Daha önce 68 milyar dolar olarak öngörülen turizm gelirleri beklentisi 65 milyar dolara indirildi.

Cevdet Yılmaz, söz konusu revizyonların programın ana yönünde veya temel çerçevesinde bir değişiklik anlamına gelmediğini ifade etti.

BAKMADAN GEÇME EKONOMİ Orta Vadeli Program açıklanıyor! Ekonominin 3 yıllık yol haritası belli olacak

| Kaynak: EKONOMİ SERVİSİ Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: EKONOMİ SERVİSİ

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