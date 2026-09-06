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Icardi futbolu bıraktı mı, emekli mi oldu? Icardi'nin yeni takımı gündemde!

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Icardi futbolu bıraktı mı, emekli mi oldu? Icardi'nin yeni takımı gündemde!
Fotoğraf Başlığı Icardi futbolu bıraktı mı, emekli mi oldu?

Galatasaray'daki sözleşmesinin sona ermesinin ardından kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Mauro Icardi'nin geleceği merak konusu oldu. Sarı-kırmızılı ekipte geçirdiği yıllarda attığı gollerle taraftarların hafızasına kazınan Arjantinli yıldız, yeni sezon öncesinde henüz bir kulüple anlaşmazken gözler ''Icardi futbolu bıraktı mı, emekli mi oldu?'' sorusuna çevrildi.

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33 yaşındaki golcünün menajeri Elio Pino, Icardi'nin geleceğine ilişkin merak edilen konulara açıklık getirdi. Icardi futbolu bıraktı mı, emekli mi oldu merak edilirken Pino, Arjantinli futbolcunun yeni takımı konusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti.

ICARDI FUTBOLU BIRAKTI MI, EMEKLİ Mİ OLDU?

Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona eren Icardi bonservisini elinde bulundururken kariyerine devam etmek için seçenekleri değerlendiriyor.

Pino, Icardi için en uygun seçeneği bulmaya çalıştıklarını ifade ederken, oyuncunun geleceğiyle ilgili kararın yalnızca ekonomik şartlar üzerinden şekillenmeyeceğini vurguladı.

Icardi futbolu bıraktı mı, emekli mi oldu? Icardi'nin yeni takımı gündemde!
Başlık ResmiIcardi futbolu bıraktı mı, emekli mi oldu? Icardi'nin yeni takımı gündemde!

ICARDİ'NİN YENİ TAKIMI NERESİ OLACAK?

Mauro Icardi'nin geleceği için adı geçen kulüplerden biri Lazio oldu. Elio Pino, İtalya Serie A temsilcisinin Arjantinli golcüye yoğun ilgi gösterdiğini ve Lazio ihtimalini ciddi şekilde değerlendirdiklerini açıkladı. Pino, Icardi ile birlikte futbolcunun kariyeri açısından en doğru seçeneği belirlemeye çalıştıklarını belirtirken Lazio'nun masadaki seçeneklerden biri olduğunu ifade etti.

Icardi futbolu bıraktı mı, emekli mi oldu? Icardi'nin yeni takımı gündemde!
Başlık ResmiIcardi futbolu bıraktı mı, emekli mi oldu? Icardi'nin yeni takımı gündemde!

Icardi'nin adı daha önce Juventus ile de anılmıştı. Arjantinli golcünün İtalya'daki geçmişi nedeniyle Serie A ekipleriyle transfer iddiaları zaman zaman gündeme gelirken, menajeri Elio Pino da Juventus ihtimaline ilişkin açıklamalarda bulundu.

İspanya LaLiga ekiplerinden Elche'nin de transfer döneminin kapanmasına rağmen kadrosuna Arjantinli golcüyü katma ihtimalini değerlendirdiği de aktarılmıştı.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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