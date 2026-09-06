Türkiye'nin ilk nükleer santralinde geri sayım! Tek başına İstanbul'a yetecek

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde yılbaşından önce ilk elektrik üretilecek. Türkiye'yi enerjide bir üst lige çıkaracak santralde 23 bin kişi, 2 bin araç gece gündüz çalışıyor. Santral bittiğinde İstanbul'un elektriğini tek başına karşılayacak.

Türkiye'nin ilk nükleer santralinde ilk aşamanın sonuna gelindi. Her biri 1.200 megavat kurulu güce sahip olan dört nükleer reaktörden ilkinden bu yıl bitmeden elektrik üretimi yapılacak. İlk ünitenin devreye girmesiyle Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 2-2.5'i nükleerden karşılanacak. Diğer üniteler de devreye girdiğinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali, İstanbul'un elektriğini tek başına karşılayabilecek.

Santral özel koruma bölgesi olduğu için güvenlik en üst düzeyde tutuluyor. Özel izinler alınmadan sahaya girmek ise yasak. 10 kilometrekarelik devasa bir alanda kurulan santralde, 7/24 çalışma yapılıyor. Teknik ve mekanik işler gündüz yapılırken, inşaatlar akşamları da devam ediyor. Yapılan her iş ise Nükleer Düzenleme Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın kontrolü altında.

560'A YAKIN BİNA İNŞA EDİLDİ

Sahada nükleer santral reaktörlerinin dışında 560'a yakın bina inşa edilmiş durumda. Kimi nükleer yakıtın olduğu bina, kimi atık merkezi, kimi simülatör merkezi olarak kullanılıyor. İnşaatların ihtiyacı olan beton da sahada bulunan beton santralinden karşılanıyor. Sahada 2 bin iş makinesi ve araç durmaksızın çalışıyor. Kaldırma yüksekliği 236 metre olan dünyanın en büyük vinci de burada kullanılıyor. İlk reaktörde işini tamamlayan vincin bakıma gönderildiği öğrenildi. Eylül ortasında yeniden kurulacak vinç ikinci ünitede görev alacak.

Türkiyenin ilk nükleer santralinde geri sayım! Tek başına İstanbula yetecek

SANTRAL NE ZAMAN DEVREYE GİRECEK?

Sahanın arazi düzenleme çalışmaları ile "Doğu", "Kuzey" ve "Güney" drenaj kanallarının inşası tamamlandı. Dört güç ünitesinin tamamında inşaat çalışmaları sürüyor. İlk reaktörün yıl sonuna kadar devreye alınması planlanıyor. Ama diğer reaktörlerin inşaatlarına da başlanmış durumda. İkinci reaktörde de inşaatın yüzde 60-70'i, mekanik işlerin inşaatı başlamış durumda. Üçüncü ve dördüncü reaktörlerin inşaatları da yavaş yavaş görünür hale geldi.

ELEKTRİK 7 HATLA DAĞITILACAK

Sahanın bir kısmı şalt alanına ayrılmış durumda. Elektrik 7 yüksek gerilim hattıyla Türkiye'ye dağıtılacak. Bu hatların uzunluğu yaklaşık 1.100 kilometreyi aşıyor.

YAKITIN OLDUĞU BİNADA GÜVENLİK ÜST DÜZEYDE

Nükleer yakıt, ilgili güvenlik ve emniyet tedbirleri altında sahadaki yakıt depolama tesisinde muhafaza ediliyor. Yakıt yüzlerce test aşamasından sonra reaktöre yüklenecek. Yakıtın olduğu binada ise güvenlik üst düzeyde. Girişte yüz taraması yapılıyor, tüp tünellerden geçiliyor, çalışanların vücut ısısı dahi kontrol ediliyor, en son da el taraması uygulanıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

Sabah'ta yer alan habere göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, birinci reaktörün tamamlanma aşamasına geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Şu anda ilk reaktörde test sürecindeyiz. Testleri adım adım tamamlayıp, 2026 sonuna kadar ilk reaktörü devreye almak istiyoruz. Hedefimiz elektriğin 2026 yılı sonuna kadar üretilmesi. Diğer reaktörlerde de çalışmalar devam ediyor. Üçüncü ve dördüncü reaktörlerle beraber bir veri merkezi kurma planımız var. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz"

"AKKUYU'YLA BİRLİKTE ÖNEMLİ BİR EŞİĞİ AŞTIK"

Pandemi, emtia fiyatlarındaki artış, inşaat maliyetlerinin yükselmesi gibi sorunlar nedeniyle nükleer santralin yapım maliyetinin başlangıçta düşünülen 20 milyar doların üzerine çıktığını belirten Bayraktar, "Ancak biz Akkuyu'yla birlikte önemli bir eşiği aştık. Bu santralde yerlileşme oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı. Know-how öğrendik, sanayicimiz nükleer tesise tedarik sağlamaya, o standartlara göre ürün üretmeye başladı. Yetişmiş insan kaynağına sahip oluyoruz" dedi.

Rusya'nın Sinop ve Trakya'da yapımı düşünülen nükleer santrallere de ilgisi olduğunu anlatan Bakan Bayraktar, "Akkuyu'da tecrübelerini ve insan kaynağını Sinop'a aktarmak istiyorlar. Biz Rusya dışında diğer santraller için Kanada, Çin ve Güney Kore'yle de görüşüyoruz. Önümüzdeki aylarda karar verip, hukuki anlaşma süreçlerini tamamlamak istiyoruz. Akkuyu NGS dışında 8 ilave reaktör daha yapmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ilk nükleer santralinde geri sayım! Tek başına İstanbul'a yetecek

Türkiye'nin nükleerde ilk çağı kaçırdığını ancak ikinci çağı yakalamak istediğini belirten Bayraktar, "Küçük modüler reaktörler konusunda Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz. Sanayicilerimiz de bu konuya önem veriyor. Hedefimiz, yeni nükleer çağı yakalamak ve küçük modüler reaktörlerde teknolojiyi ihraç eden ülke olmak. 2030'lu yıllarda kendi küçük modüler santrallerimizi üreten, nükleerde teknoloji sahibi ülke olmak istiyoruz" diye konuştu.

SANTRALİN ÖMRÜ 60 YIL

Akkuyu Nükleer Güç Santrali için anlaşma 12 Mayıs 2010'da imzalanmıştı. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından hayata geçirilen santralin işletme ömrü 60 yıl. Bunu 20 yıl daha uzatma imkânı var. Santral işletmeye alındıktan sonra yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek. Bu miktar, İstanbul gibi büyük bir metropolün elektrik ihtiyacını karşılamaya yetecek düzeyde. Akkuyu tamamlandığında ülkemizin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılayacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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