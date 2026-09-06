Ankara'da sürpriz an! Trafikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a denk geldi

Ankara’da bir vatandaş, aracında dondurma yediği sırada kaldırımda yürüyen kalabalık grubun arasındaki kişinin kim olduğunu merak etti. Araç kamerasının kaydını geri saran vatandaş, yanından geçen kişinin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan olduğunu gördü. Vatandaş, o anları sosyal medya hesabından esprili bir notla paylaştı.

Ankara sokaklarında kaydedilen bir araç kamerası görüntüsü sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Aracında dondurma yiyen bir vatandaş, kaldırımda yürüyen kalabalık bir ekibin eşlik ettiği kişiyi fark etti.

KAMERAYI GERİ SARDI

Grubun arasındaki kişinin kim olduğunu merak eden vatandaş, o anları teyit etmek için aracının geçmiş kamera kayıtlarını izledi. Vatandaş görüntüyü geri sardığında kaldırımda yürüyen kişinin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan olduğunu gördü.

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ESPRİLİ BİR NOTLA PAYLAŞTI

Fidan’ın korumalarıyla birlikte yürüdüğü anları kameradan kesinleştiren vatandaş, kaydı sosyal medya hesabından esprili bir notla paylaştı.

Paylaşımında İstanbul’un Cihangir semtinde şarkıcı Teoman’ın sokakta görülmesine gönderme yapan kullanıcı şu ifadeleri kullandı:

"Az önce arabada dondurma yerken yürüyerek yanımdan Hakan Fidan geçti. Neymiş Cihangir'de Teoman denk geliyormuş, Ankara'nın tırnağı olamazsınız"

Söz konusu paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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