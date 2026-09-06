ABD, Doğu Pasifik’te kartele ait bir tekneyi daha batırdı

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik’te seyreden ve Los Choneros Karteli tarafından yakıt ikmal istasyonu olarak kullanılan bir teknenin daha batırıldığını duyurdu.

ABD ordusu, uyuşturucu kartellerine yönelik operasyonlarına yenisini daha ekledi. SOUTHCOM’dan yapılan açıklamada, ABD güçlerinin Doğu Pasifik’te seyreden ve Los Choneros Karteli tarafından yakıt ikmal istasyonu olarak kullanılan bir tekneye daha çıkarma yapıldığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Ekvador makamlarına teslim edildiği aktarılan açıklamada, teknenin beraberindeki destek unsurları ile birlikte batırıldığı aktarıldı. Açıklamada, Batı Yarımküre Ortak Görev Gücü’nün uyuşturucu kartellerinin lojistik ağlarını çökertmeye yönelik operasyonlarını sürdürdüğü vurgulandı.

ABD, KARTELLERE AİT 3 TEKNEYİ DAHA BATIRMIŞTI

ABD ordusu, son günlerde uyuşturucu kartellerine yönelik operasyonlarına hız kazandırmıştı. SOUTHCOM, 29 Ağustos’tan bu yana düzenlenen benzer operasyonlarda Doğu Pasifik bölgesinde faaliyet gösteren Los Choneros Karteli tarafından kullanılan 3 farklı yakıt ikmal teknesinin daha batırıldığını duyurmuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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