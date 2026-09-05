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Spor

Kerem Aktürkoğlu isyan etti: "Başkanım kızacak ama bazı şeyler mide bulandırdı"

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Kerem Aktürkoğlu isyan etti:

Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de Beşiktaş'a 2 golle kaybettikleri derbinin ardından hakem kararlarını eleştirerek penaltılarının verilmediğini ve sezon başından bu yana kötü bir yönetim sergilendiğini vurguladı. Sezon başından bu yana aleyhlerinde büyük hatalar yapıldığını, bu maçta da kendisinin yerde kaldığı pozisyonda penaltılarının verilmediğini belirten Aktürkoğlu, "Dört haftadır Süper Lig'de hakemleri konuşuyoruz. Penaltı pozisyonumu tüm Türkiye görmüştür, kendisi görmediğini söyledi. Bazı şeylerden yoruldum, başkanım da kızacak ama bazı şeyler mide bulandırdı." dedi.

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Emrah Taşçı
EMRAH TAŞÇI

Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasında Beşiktaş'a 2-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe'de milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

"GÜZEL OYNAMADIK"

Performanslarıyla ilgili olarak öz eleştiri yapan Kerem Aktürkoğlu, "Üzücü bir mağlubiyet aldık kendi evimizde. Taraftarımızla birlikte güzel bir galibiyet almak istiyorduk. Hoş olmadı, üzücü. Taraftarımıza istediği galibiyeti veremedik. Güzel oynamadık." diye konuştu.

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"BAZI ŞEYLER MİDE BULANDIRDI"

Maçta penaltılarının verilmediğini ve sezon başından beri hakemler tarafından kendilerine yönelik farklı bir tutum olduğunu kaydeden Aktürkoğlu, "Dört hafta oldu galiba, dört haftadır Süper Lig'de hakemleri konuşuyoruz. Penaltı pozisyonumu tüm Türkiye görmüştür, kendisi görmediğini söyledi. VAR'dan gelen bilgi topun dışarıda olduğu. Ben tekrarına baktım, içeride. Bize karşı bir şeyler farklı yorumlanıyor. Yoruldum. Söz verdim kendime, saha içinde kalacağım dedim. Bazı şeylerden yoruldum, başkanım da kızacak ama bazı şeyler mide bulandırdı." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe - Beşiktaş
Başlık ResmiFenerbahçe - Beşiktaş

"HERKESE EŞİT ŞARTLARDA KARAR VERİLSİN"

Hakem eleştirilerine devam eden 27 yaşındaki futbolcu, "Tamam kötü oynayabiliriz. Hakemin işi gördüğünü verecek! Görmedim, önümde adam vardı diyor. Bu nasıl bahane, nasıl mazeret anlamadım. Göreceksin. Takımım penaltı kazanacaktı, belki 2-2 olacak, 3-2 olacaktı coşkuyla. Gençlerbirliği maçında da aynı şey. 2 penaltı verilmedi. Burada verilmedi. Bazı şeyler değişecek diye umut ediyorum ama olmuyor. Her hafta hakem konuşuyoruz, yazık! Galibiyetleri konuşalım, tebrik etmesini de biliriz. Hakkımız yendi, savunacağız. Bugün ben doldum. Bu nasıl değişecekse değişsin. Bizim, kimsenin hakkı yenmesin. Adil bir futbol olsun. Herkese eşit şartlarda karar verilsin. Ondan sonra ne olursa olsun. Ortada bir adil şey yok. Kötü oynadığın maçta da kazanabilirsin. Bir şeylere artık dur denmesi lazım!" ifadelerini kullandı.

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