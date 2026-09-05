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Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu!

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Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu!
Fotoğraf Başlığı Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu!

Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, Kağıthane'deki evinde ölü bulundu. Kılıç'ın vücudundaki morluklar dikkat çekerken, kesin ölüm nedeninin otopsiyle belirlenmesi bekleniyor.

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Olay, Kağıthane'nin Nurtepe Mahallesi'nde yaşandı. 51 yaşındaki oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'tan yaklaşık 1-2 gündür haber alınamadı.

Kılıç'ın kız arkadaşının eve gelmesiyle gerçek ortaya çıktı. Oyuncu, salonundaki koltukta hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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İlk incelemede Kılıç'ın göz çevresi, kolları ve bacaklarında morluklar tespit edildi. Ancak vücudunda kesik, yara ya da açık darp izine rastlanmadığı belirtildi.

Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu!
Başlık ResmiOyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu!

TİROİD BEZİ RAHATSIZLIĞI

Kılıç'ın bilinen tiroid bezi rahatsızlığı bulunduğu, bunun dışında bilinen başka bir hastalığının olmadığı belirtildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kılıç'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesinin Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi bekleniyor. Oyuncunun ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak.

Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu!
Başlık ResmiOyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu!

TRT 1 kanalında yayınlanan aksiyon dizisi Teşkilat kadrosuna yeni sezonda dahil olan başarılı oyuncu Serhat Kılıç, boyun fıtığı teşhisi konulması üzerine sağlık sorunları sebebiyle projeye başlamadan veda etmek zorunda kalmıştı.

SERHAT MUSTAFA KILIÇ KİMDİR?

Serhat Mustafa Kılıç, 8 Temmuz 1975 tarihinde Ankara'da doğdu. Aslen Malatya'lıdır. Çocukluğu Ankara'da geçti.

1994'te Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Tiyatro bölümünü burslu olarak kazandı. 1998 yılında yüksek şeref öğrencisi olarak bu okuldan mezun oldu. İlk profesyonel oyunu Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Rutkay Aziz rejisiyle 1998 Ariel Doffman'ın Kayıplar (Dullar) adlı oyunudur.

Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu!
Başlık ResmiOyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu!

1999 - 2000 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Aynı yıllarda, Diyarbakır Şehir Tiyatroları'nda sahne ve oyunculuk dersleri verdi ve bu kurumda Barış Adası adlı oyunu yönetti. 2002 yılında mecburi hizmetini tamamlamak üzere Erzurum Devlet Tiyatrosu'na oyuncu olarak atandı. 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Reji üzerine yüksek lisans eğitimini tamamlayıp Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak ders vermeye başladı. 2008 yılında Devlet Tiyatroları'ndaki görevinden istifa ederek çalışmalarına İstanbul'da devam etmeye başladı.

İstanbul'da çalıştığı tiyatrolar arasında Tiyatro Dot, BKM gibi tiyatrolar yer almaktadır. 2009 - 2010 sezonunda “İntiharın Genel Provası” adlı oyun ile İstanbul Şehir Tiyatroları'na katıldı. “İntiharın Genel Provası” adlı oyun 3 sezon İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda kapalı gişe olarak sahnelendi.

Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu!
Başlık ResmiOyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu!

Serhat Kılıç, dört farklı karakteri canlandırdığı bu oyundaki performansı ile 14. Afife Tiyatro Ödülleri kapsamında, Yılın En Başarılı Müzikal ve Komedi Erkek Oyuncusu dalında adaylığa layık görüldü. 2012 yılında Cats&Dogs (Soho İstanbul) adlı bir prodüksiyon şirketi kurdu. 2014 yılında Cannes Film Festivali Altın Palmiye Ödülü'nü kazanan Nuri Bilge CEYLAN'ın yönetmenliğini yaptığı Kış Uykusu filminde İmam Hamdi karakterini canlandırdı. Bu filmdeki performansı ile 47. SİYAD ödülleri, En iyi yardımcı erkek oyuncu performansı dalında adaylığa layık görüldü.

Oyuncu, 2014 yılı Kasım ayında, oyunculuk, yazarlık, dans ve şan eğitimi veren Okul Serhat Kılıç'ı kurmuştur. 2014 yılında kurduğu tiyatro atölyesi olan Serhat Kılıç Okul'u hizmete açmıştır.


Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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