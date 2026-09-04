Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan otobüs, motosiklete çarpmasına ramak kala durabildi. Büyük panik yaşayan motosiklet sürücüsünün "Kırmızı ışıkta geçiyorsun, beni ezeceksin" demesi üzerine otobüs şoförü, "Ne olacak, cezamızı çekeriz" diye cevap verdi. Otobüs şoförünün pişkin cevapları, kask kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen özel halk otobüsü, kırmızı ışık ihlali yaptı. Bunun üzerine yeşil ışıkta geçmek isteyen motosiklet sürücüsü korna ile duruma ikaz etti.

Kırmızı ışıkta durmayan otobüs şoförünün pişkin cevapları pes dedirtti: Ne olacak cezamı çekerim

"NE OLACAK CEZAMIZI ÇEKERİZ"

Motosiklet sürücüsü otobüs şoförünün yanına giderek, "Kırmızı ışıkta geçiyorsun, bana vursan ne olacak" diye sordu. Bunun üzerine pişkin otobüs şoförü ise, "Geçerim ben, ne olacak cezamı çekerim" diye cevap verdi. Bunun üzerine motosiklet sürücüsünün, "Plakanı aldım" demesine ise, "Selamımı da söyle" diye cevap veren otobüs şoförü olay yerinden uzaklaştı.

Kırmızı ışıkta durmayan otobüs şoförünün pişkin cevapları pes dedirtti: Ne olacak cezamı çekerim

Kırmızı ışık ihlali ile iki şoför arasındaki ilginç diyalog, kask kamerasına yansıdı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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