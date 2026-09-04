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Dünya

Mekke Savunma İttifakı'na yeni ülke! İsrail'i korkutan hamle

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Mekke Savunma İttifakı'na yeni ülke! İsrail'i korkutan hamle

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki Mekke Savunma İttifakı'nı mercek altına alan İsrail basını dikkat çeken bir haber yayınladı. Söz konusu haberde, Suriye'nin ittifaka katılma ihtimalinin İsrail için büyük bir tehdit oluşturacağının altı çizildi.

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7 Ağustos tarihinde Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde imzalanan Mekke Savunma İttifakı, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan olmak üzere üç ülkeyi kapsıyor. Anlaşmanın zamanlamasına dikkati çeken İsrail basını, bölgede yaşanan çatışmalar sonucunda bazı ülkelerin 'sonraki güne' hazırlanma hamleleri yaptığını belirtti.

Mekke Savunma İttifakı'na yeni ülke! İsrail'i korkutan hamle
Başlık ResmiMekke Savunma İttifakı'na yeni ülke! İsrail'i korkutan hamle

Anlaşmanın, üç ülkeden birine yapılacak saldırının hepsine yapılmış sayılacağını ifade eden oldukça hassas bir paragraf içerdiğinin altı çizilen haberde, imza sahibi 3 ülkenin, bunun doğrudan kimseye karşı yöneltilmiş bir anlaşma olmadığını ve özünün savunma-caydırıcılık olduğunu belirttiği vurgulandı.

TEL AVİV'DE BÜYÜK KORKU

Anlaşmanın özellikle İsrail için büyük tehlike içerdiği belirtilen haberde, özellikle Suriye konusunda Tel Aviv'in büyük korkusunun olduğu aktarıldı. 19 Ağustos'ta Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Pakistan'a yaptığı ziyaret sırasında ülkesinin anlaşmaya katılmayı düşündüğünü ve bu aşamada konuyu incelediklerini ifade etmişti. Haberde, söz konusu açıklamanın İsrail'de büyük ses getirdiği, güvenlik yetkililerinin muhtemel senaryoları incelediği belirtildi.

Mekke Savunma İttifakı'na yeni ülke! İsrail'i korkutan hamle
Başlık ResmiMekke Savunma İttifakı'na yeni ülke! İsrail'i korkutan hamle

CAYDIRICILIK SAĞLAYACAK

İsrail basınında yer alan haberde "Bu aşamada Şam'da ne karar verileceği bilinmiyor, ancak Suriye'nin Üçlü Anlaşmaya katılmasının muhtemel sonuçları hakkında sorular gündeme getiriliyor" denildi. Suriye'nin ittifaka katılımının, İsrail'in Suriye'deki saldırıları ve devam eden işgali göz önüne alındığında Şam'ın düşmanlarına karşı bir caydırıcılık sağlayacağı ifade edildi.

SURİYELİ UZMANLARDAN DESTEK VAR

İmzanın atılması halinde kaybedenin İsrail olacağı belirtilen haberde, en büyük kazananın ise Pakistan ve Suudi Arabistan'a nazaran Türkiye olacağı yazıldı. Suriyeli uzmanlara gönderme yapılan haberde, bu uzmanların anlaşmaya katılımı istediği ve Suriye'ye güçlü bir askeri destek sağlayacağını ifade ettiği aktarıldı.

'GERİLİMİ TIRMANDIRMAMALIYIZ'

Suriye'den gelen açıklamaların, Şam'ın tutumu hakkında özel anlamlar içerdiği aktarılan haberde Türkiye'nin bu konudaki tutumunun, anlaşmanın diğer iki tarafı olan Suudi Arabistan ve Pakistan'a göre büyük öneme sahip olacağı ve belirleyici olacağı vurgulandı. Haberde son olarak İsrail yönetiminin, özellikle Türkiye ile gerilimin giderek arttığı bu dönemde, bölgedeki gerilimi tırmandırabilecek açıklamalardan veya adımlardan kaçınması gerektiğinin altı çizildi.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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