CHP ve Yeni Parti arasında 'O bizim' kavgası! Mansur savaş

Mansur Yavaş’ın CHP ile Yeni Parti arasındaki tutumu iki parti cephesinde de yakından izlenirken, CHP kurmayları Yavaş’ın Yeni Parti’ye geçmeyeceğini ve bir tercih yapmak zorunda kalması hâlinde bağımsız kalabileceğini belirtti. Yavaş’ın ay sonunda yapılacak belediye başkanları toplantısına katılıp katılmayacağı ise kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.

CHP ile Yeni Parti arasında herhangi bir tercihte bulunmayan ve tarafsızlığını sürdüren ABB Başkanı Mansur Yavaş’la ilgili iki partide de tartışmalar devam ediyor. CHP kurmayları, Mansur Yavaş’ın Yeni Parti’ye geçmeyeceğini, bir seçim yapmak zorunda kalması hâlinde ise bağımsız kalabileceğini ifade etti.

"AHDE VEFA GÖSTERİLMESİ GEREKEN KİŞİ KEMAL BEY"

CHP kurmayları, geçmişte Mansur Yavaş’ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına şu anda Yeni Parti’de bulunan isimler başta olmak üzere birçok kişinin karşı çıktığını söyledi. CHP kurmayları “Bir ülkücüyü CHP’den aday yapmak kolay değildi. Adaylığının önünü açan, sahip çıkan Kemal Bey oldu. Ahde vefa gösterilmesi gereken kişi Kemal Bey’dir. Bu ayın sonunda belediye başkanları toplantısı yapılacak. Yavaş’ın katılıp katılmaması önemli bir eşik olacak” dedi.

Öte yandan, Yeni Parti cephesinden ise Yavaş’ın mevcut tutumuna ilişkin daha temkinli bir yaklaşım geldi. Yeni Parti kaynakları, bazı kritik belediyelerdeki dengelerin gözetildiğini belirterek “Belediye Meclisi’nde azınlığa düşülmesi seçime kadar belediyeyi kilitlemek demektir. Hâliyle bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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