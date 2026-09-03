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Filo Jet faciasından sağ kurtulan gençler anlattı: "Su alıyoruz" dedik, kaptan sert çıktı

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Filo Jet faciasından sağ kurtulan gençler anlattı:

Girne açıklarında 10 kişiye mezar olan "Filo Jet" faciasından sağ kurtulan 3 genç yaşananları anlattı. Geminin daha ilk anda su aldığını fark ettiklerini söyleyen gençler, kaptanın uyarılarını dikkate almadığını, kapıların kilitli olduğunu ve can yeleklerinin eksik kaldığını söyledi.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 10 kişinin hayatını kaybettiği ve enkazı 550 metre derinlikte yatan "Filo Jet" felaketinin yankıları sürerken, dehşet gemisinden sağ çıkan üç genç yaşadıklarını anlattı.

Kazadan kurtulan Burak Arif Kaya (23), Sudenaz Sönmez (20) ve Burak Can Keskin (22), AFAD ekiplerince Adana'nın Kozan ilçesine götürüldü.

Filo Jet faciasından sağ kurtulan gençler anlattı: "Su alıyoruz" dedik, kaptan sert çıktı
Başlık ResmiFilo Jet faciasından sağ kurtulan gençler anlattı: "Su alıyoruz" dedik, kaptan sert çıktı

İLK BİNDİKLERİ ANDA FARK ETMİŞLER

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü öğrencisi Kaya, gazetecilere, gemiye ilk bindikleri anda su aldığını fark ettiklerini söyledi.

Durumu aktardıkları kaptanın kendilerine "Kaç yıllık kaptanım, bu işi sizden daha iyi biliyorum" dediğini öne süren Kaya, şöyle konuştu:

Filo Jet faciasından sağ kurtulan gençler anlattı: "Su alıyoruz" dedik, kaptan sert çıktı
Başlık ResmiFilo Jet faciasından sağ kurtulan gençler anlattı: "Su alıyoruz" dedik, kaptan sert çıktı

"Yolda ön taraftan ses geldi. Daha sonra bizi sakinleştirdiler. Kısa süre sonra geminin içi suyla dolmaya başladı. Kimse yardım etmiyordu, kapıları kilitlemişlerdi. Etrafta kimse kalmadı. Kaptan ve yardımcısı gemiden atladı. Gemideki 8 aylık hamile kadını pencereden çıkardım. Burak Can ve Sudenaz ile 3 çocuğu da çıkardım. Can yelekleri eksikti"

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"DURMASIYLA BATMASI BİR OLDU"

Burak Can Keskin de gemiye bindiklerinde yerlerin ıslak olduğunu belirterek, "Gemi biraz ilerlediğinde durmasıyla batması bir oldu. Camı kırarak çıktık. Yoksa çıkamıyorduk, çok dalga vardı. Yüzme bilen biri bile boğulabilirdi. Herkes can derdine düşmüştü" dedi.

Filo Jet faciasından sağ kurtulan gençler anlattı: "Su alıyoruz" dedik, kaptan sert çıktı
Başlık ResmiFilo Jet faciasından sağ kurtulan gençler anlattı: "Su alıyoruz" dedik, kaptan sert çıktı

OLAYIN GEÇMİŞİ

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı.

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Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 241 kişi sağ kurtarılmış, 9 kişinin cenazesine ulaşılmış, kayıp 19 kişi için arama çalışması başlatılmıştı.

Batan geminin enkazının denizin 550 metre derinliğinde bulunduğu bildirilmişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıklamıştı.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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