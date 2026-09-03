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Spor

Iheanacho şov yaptı, Bursaspor gol yağdırdı

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Iheanacho şov yaptı, Bursaspor gol yağdırdı

Bursaspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında konuk ettiği İstanbulspor'u 4-0 mağlup ederek puanını 12'ye yükseltti.

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Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Bursaspor ile İstanbulspor, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Yeşil-beyazlı ekip, taraftarının önünde oynadığı mücadeleden 4-0'lık farklı galibiyetle ayrıldı.

IHEANACHO DUBLE YAPTI

Karşılaşmanın ilk yarısının son dakikasında Kelechi Iheanacho sahneye çıktı. Dakikalar 45'i gösterdiğinde ağları havalandıran Iheanacho, Bursaspor'u 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya da etkili başlayan Bursaspor, 59. dakikada Halil Akbunar'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Bursaspor - İstanbulspor
Başlık ResmiBursaspor - İstanbulspor

67. dakikada ise Bursaspor atağında İstanbulspor savunmasından Duran Şahin'in kendi kalesine gönderdiği top filelerle buluştu. Bu golle skor 3-0'a geldi.

Karşılaşmanın 76. dakikasında yeniden sahneye çıkan Kelechi Iheanacho, kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti.

Bursaspor, İstanbulspor karşısında aldığı 3 puanla puanını 12'ye yükseltti.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Matlı

Hakemler: Ayberk Demirbaş, İbrahim Ethem Potuk, Mehmet Eren Küçükkeçeci

Bursaspor: Kerem Matışlı, Barış Gök (Dk. 70 Bayramov), Batuhan Yayıkcı, Alperen Babacan, Zeki Yavru, Elitim (Dk. 70 Soner Aydoğdu), Eyüp Akcan (Dk. 79 Baker), Boutrah (Dk. 62 Hüseyin Maldar), Lincoln, Halil Akbunar (Dk. 79 Emir Kaan Gültekin), Iheanacho

İstanbulspor: Alp Tutar, Yusuf Ali Özer (Dk. 81 Deniz Tuncer), Umut İslamoğlu (Dk. 81 Enver Sarıalioğlu), Duran Şahin, Muhlis Dağaşan, Mendy, Abdullaj Dijlan Aydın (Dk. 64 Mustafa Sol), Berk Ali Nizam (Dk. 76 Njie), Iliev (Dk. 64 Vefa Temel), Cham, Araujo

Goller: Dk. 45 ve Dk. 77 Iheanacho, Dk. 58 Halil Akbunar, Dk. 67 Duran Şahin (Kendi kalesine) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Zeki Yavru, Dk. 32 Halil Akbunar, Dk. 56 Batuhan Yayıkcı (Bursaspor), Dk. 21 Araujo, Dk. 29 Dijlan Aydın, Dk. 56 Alp Tutar (İstanbulspor)

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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