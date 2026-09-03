Hürmüz'ün alternatifi Suriye mi? Trump'tan dikkat çeken mesaj

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin Orta Doğu'da enerji ve ticaret açısından Hürmüz Boğazı'na alternatif bir güzergah olabileceğine ilişkin değerlendirmeye dikkat çeken bir cevap verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin bölgedeki enerji ve ticaret yollarında daha etkin bir konuma gelebileceğine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Trump, sosyal medya hesabından Washington Post'ta (WP) yayımlanan ve Suriye'nin Hürmüz Boğazı'na alternatif bir güzergah olarak öne çıkabileceğini ele alan analiz yazısını paylaştı. ABD Başkanı, paylaşımına yalnızca "Bu harika" ifadeleriyle karşılık verdi.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Suriye lideri Ahmed Şara Visa ile ödeme yapıp yeni dönemi müjdeledi

"SURİYE İÇİN YENİ FIRSATLAR DOĞURABİLİR"

Analizde, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara yönetimindeki Şam'ın, ülkeyi enerji ve ticari ürünlerin taşınabileceği, görece istikrarlı bir kara koridoru olarak konumlandırmaya çalıştığı belirtildi. Suriye'nin bu yönüyle Hürmüz Boğazı'na alternatif oluşturabilecek bir rota haline gelmeyi hedeflediği aktarıldı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin sekteye uğramasının ise Suriye açısından yeni fırsatlar doğurabileceği değerlendirmesi yapıldı. Analizde, Şam yönetiminin bu gelişmelerin ardından Suriye'yi Orta Doğu'nun önemli ticaret ve enerji merkezlerinden biri haline getirmeyi amaçladığı ifade edildi.

PETROL BORU HATTI PROJESİ

Yazıda ayrıca Irak ile Suriye arasında yeniden gündeme gelen petrol boru hattı projesine de dikkat çekildi.

İki ülke, 18 Temmuz'da Washington'da düzenlenen törende, ham petrol boru hattının yeniden inşa edilmesi ve yeniden faaliyete geçirilmesini öngören mutabakat metnini imzalamıştı.

Törende açıklamalarda bulunan ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack ise söz konusu petrol boru hattına ilişkin anlaşmaların, enerji arzında Hürmüz Boğazı'nın önemini azaltabilecek yeni bir dönemin kapısını aralayacağını söylemişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası