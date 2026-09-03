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Filenin Sultanları Almanya'yı elerse rakibi kim olacak? Türkiye'nin 2026 CEV Trendyol EuroVolley yarı final muhtemel rakibi!

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Filenin Sultanları Almanya'yı elerse rakibi kim olacak? Türkiye'nin 2026 CEV Trendyol EuroVolley yarı final muhtemel rakibi!
Fotoğraf Başlığı Filenin Sultanları Almanyayı elerse rakibi kim olacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselmek için Almanya karşısına çıkıyor. Turnuvanın son 8 takımı arasına kalan Filenin Sultanları, çeyrek finalde Almanya'yı mağlup etmesi halinde adını son dört takım arasına yazdıracak. Filenin Sultanları Almanya'yı elerse rakibi kim olacak merak edilirken muhtemel rakip de belli oldu!

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Ay-Yıldızlı ekip, A Grubu'nu ikinci sırada tamamladı. Son 16 turunda ise Azerbaycan ile karşılaşan Türkiye, rakibini 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Almanya da turnuvada çeyrek finale çıkmayı başaran ekiplerden biri oldu. A Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan Almanlar, son 16 turunda Belçika'yı 3-2 yenerek son sekiz takım arasına kaldı. Peki, Filenin Sultanları Almanya'yı elerse rakibi kim olacak?

FİLENİN SULTANLARI ALMANYA'YI ELERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

Türkiye Almanya karşısında galip gelmesi halinde 2026 CEV Trendyol EuroVolley yarı finalinde Sırbistan ile karşılaşacak.

Filenin Sultanları Almanyayı elerse rakibi kim olacak? Türkiyenin 2026 CEV Trendyol EuroVolley yarı final muhtemel rakibi!
Başlık ResmiFilenin Sultanları Almanyayı elerse rakibi kim olacak? Türkiyenin 2026 CEV Trendyol EuroVolley yarı final muhtemel rakibi!

Yarı final eşleşmesinin bir tarafında Türkiye-Almanya çeyrek finalinin galibi, diğer tarafında ise Sırbistan-Yunanistan eşleşmesinden çıkan takım yer alıyor. Sırbistan, Yunanistan'ı 3-0 yenerek eşleşmenin kazananı oldu. Şimdi ise gözler Türkiye-Almanya voleybol maç sonucunda!

Filenin Sultanları Almanyayı elerse rakibi kim olacak? Türkiyenin 2026 CEV Trendyol EuroVolley yarı final muhtemel rakibi!
Başlık ResmiFilenin Sultanları Almanyayı elerse rakibi kim olacak? Türkiyenin 2026 CEV Trendyol EuroVolley yarı final muhtemel rakibi!

FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Turnuvanın son 8 takımı arasına kalan Filenin Sultanları, çeyrek finalde Almanya'yı mağlup etmesi halinde adını son dört takım arasına yazdıracak.

Ay-Yıldızlıların Almanya karşısındaki mücadelesi 3 Eylül Perşembe günü saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Filenin Sultanları çeyrek finalde! Rakibimiz belli oldu
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Filenin Sultanları çeyrek finalde! Rakibimiz belli oldu
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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