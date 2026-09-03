Türkiye harekete geçti! İsrail propagandası yapan 4 hesap engellendi

İsrail propagandası yaptığı ve Türkiye aleyhine kara propaganda yürüttüğü belirlenen X'teki 4 hesaba Türkiye'den erişim engeli getirildi.

Türkiye aleyhine kara propaganda faaliyetlerinde bulunduğu ve İsrail propagandası yaptığı belirlenen X platformundaki 4 hesap hakkında karar çıktı.

Edinilen bilgilere göre, söz konusu hesaplar İletişim Başkanlığı koordinesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında incelemeye alındı.

Erişim engeli getirilen hesaplar (Kaynak: Burak Doğan)

TÜRKİYE'DEN ERİŞİM ENGELİ

Yapılan incelemelerde, dört X hesabının İsrail propagandası içerikleri paylaştığı ve bunun yanı sıra Türkiye aleyhine kara propaganda faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi.

Tespitlerin ardından söz konusu 4 X hesabına Türkiye'den erişim engeli getirildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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