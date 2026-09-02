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Spor

Galatasaray'da yaprak dökümü! Bir isim daha gitti

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Galatasaray'da yaprak dökümü! Bir isim daha gitti

Galatasaray'da Victor Nelsson dönemi resmen sona erdi. Sarı-kırmızılı kulüp, Danimarkalı savunmacının sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

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Galatasaray'da bir dönem daha resmen sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip, 2021 yılında kadrosuna kattığı Victor Nelsson ile yollarını ayırdı.

Galatasaray, Danimarkalı stoperin sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucunda feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi. TFF kayıtlarında fesih tarihi 2 Eylül 2026 olarak yer aldı.

7 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Nelsson, 2021 yazında Danimarka'nın Kopenhag takımından 7 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı formayla önemli başarılara imza atan 27 yaşındaki futbolcu, iki kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

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144 MAÇTA 4 GOL, 1 ASİST

Nelsson, Galatasaray kariyerinde 144 resmi maçta görev alırken 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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