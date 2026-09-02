Almanya Kupası'nda ilk tur karşılaşmaları sürerken futbolseverlerin gözü Osnabrück ile Bayern Münih arasında oynanacak mücadeleye çevrildi. Osnabrück Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta sorgulanırken canlı yayın bilgileri de netlik kazandı.

Bayern Münih, Almanya Kupası'ndaki mücadelesine son şampiyon unvanıyla başlayacak. Geçtiğimiz sezon kupayı kazanarak DFB-Pokal'da 21. kez şampiyonluğa ulaşan Bavyera temsilcisi, bu sezon da kupayı yeniden müzesine götürmek için mücadele edecek. Peki, Osnabrück Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta?

OSNABRÜCK-BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Osnabrück-Bayern Münih karşılaşması S Sport platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Osnabrück Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta? Canlı yayın bilgileri

OSNABRÜCK BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Osnabrück ile Bayern Münih, DFB-Pokal 1. turunda 2 Eylül 2026 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Almanya Kupası'nda tur mücadelesine sahne olacak karşılaşmanın adresi Bremer Brücke olacak.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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