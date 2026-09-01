Derbinin saati belli oldu! Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun 5. ve 6. hafta maç programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan fikstüre göre futbolseverlerin merakla beklediği Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihi ve başlama saati de netleşti.
Ligin 5. haftasında birbirinden önemli karşılaşmalar futbolseverleri beklerken, 6. haftada ise Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 5. haftadaki maçlarının yanı sıra 6. haftada oynanacak Fenerbahçe-Eyüpspor ve Beşiktaş-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmalarının da programı açıklandı.
TRABZONSPOR-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'de haftanın en dikkat çeken karşılaşması 6. haftada oynanacak Trabzonspor-Galatasaray mücadelesi olacak. İki takım, 19 Eylül 2026 Cumartesi günü sahaya çıkacak. Papara Park'ta oynanacak karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak belirlendi.
SÜPER LİG 5. HAFTA MAÇ PROGRAMI
11 Eylül 2026 Cuma
Beşiktaş - Erzurumspor FK
20.00
Beşiktaş Park
12 Eylül 2026 Cumartesi
Eyüpspor - Çaykur Rizespor
17.00
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu
Samsunspor - Arca Çorum FK
17.00
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu
Corendon Alanyaspor - Göztepe
20.00
Alanya Oba Stadyumu
TÜMOSAN Konyaspor - Trabzonspor
20.00
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu
13 Eylül 2026 Pazar
Gençlerbirliği - Kasımpaşa
17.00
Eryaman Stadyumu
Amed Sportif Faaliyetler - İstanbul Başakşehir FK
20.00
Diyarbakır Stadyumu
Galatasaray - Kocaelispor
20.00
Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park
14 Eylül 2026 Pazartesi
Gaziantep FK - Fenerbahçe
20.00
Gaziantep Stadyumu
SÜPER LİG 6. HAFTA MAÇ PROGRAMI
18 Eylül 2026 Cuma
Kasımpaşa - TÜMOSAN Konyaspor
20.00
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
19 Eylül 2026 Cumartesi
Kocaelispor - Gaziantep FK
17.00
Kocaeli Stadyumu
Arca Çorum FK - Corendon Alanyaspor
17.00
Çorum Şehir Stadyumu
İstanbul Başakşehir FK - Gençlerbirliği
20.00
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
Trabzonspor - Galatasaray
20.00
Papara Park
20 Eylül 2026 Pazar
Erzurumspor FK - Samsunspor
17.00
Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu
Fenerbahçe - Eyüpspor
17.00
Chobani Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
Göztepe - Çaykur Rizespor
20.00
İsmet İnönü Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi
Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş
20.00
Diyarbakır Stadyumu