Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun 5. ve 6. hafta maç programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan fikstüre göre futbolseverlerin merakla beklediği Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihi ve başlama saati de netleşti.

Ligin 5. haftasında birbirinden önemli karşılaşmalar futbolseverleri beklerken, 6. haftada ise Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 5. haftadaki maçlarının yanı sıra 6. haftada oynanacak Fenerbahçe-Eyüpspor ve Beşiktaş-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmalarının da programı açıklandı.

TRABZONSPOR-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de haftanın en dikkat çeken karşılaşması 6. haftada oynanacak Trabzonspor-Galatasaray mücadelesi olacak. İki takım, 19 Eylül 2026 Cumartesi günü sahaya çıkacak. Papara Park'ta oynanacak karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak belirlendi.

Derbinin saati belli oldu! Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

SÜPER LİG 5. HAFTA MAÇ PROGRAMI

11 Eylül 2026 Cuma

Beşiktaş - Erzurumspor FK

20.00

Beşiktaş Park

12 Eylül 2026 Cumartesi

Eyüpspor - Çaykur Rizespor

17.00

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu

Samsunspor - Arca Çorum FK

17.00

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu

Corendon Alanyaspor - Göztepe

20.00

Alanya Oba Stadyumu

TÜMOSAN Konyaspor - Trabzonspor

20.00

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu

13 Eylül 2026 Pazar

Gençlerbirliği - Kasımpaşa

17.00

Eryaman Stadyumu

Amed Sportif Faaliyetler - İstanbul Başakşehir FK

20.00

Diyarbakır Stadyumu

Galatasaray - Kocaelispor

20.00

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park

14 Eylül 2026 Pazartesi

Gaziantep FK - Fenerbahçe

20.00

Gaziantep Stadyumu

Derbinin saati belli oldu! Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

SÜPER LİG 6. HAFTA MAÇ PROGRAMI

18 Eylül 2026 Cuma

Kasımpaşa - TÜMOSAN Konyaspor

20.00

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

19 Eylül 2026 Cumartesi

Kocaelispor - Gaziantep FK

17.00

Kocaeli Stadyumu

Arca Çorum FK - Corendon Alanyaspor

17.00

Çorum Şehir Stadyumu

İstanbul Başakşehir FK - Gençlerbirliği

20.00

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu

Trabzonspor - Galatasaray

20.00

Papara Park

20 Eylül 2026 Pazar

Erzurumspor FK - Samsunspor

17.00

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu

Fenerbahçe - Eyüpspor

17.00

Chobani Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

Göztepe - Çaykur Rizespor

20.00

İsmet İnönü Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi

Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş

20.00

Diyarbakır Stadyumu



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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