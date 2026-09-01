Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Derbinin saati belli oldu! Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Derbinin saati belli oldu! Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
Fotoğraf Başlığı Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun 5. ve 6. hafta maç programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan fikstüre göre futbolseverlerin merakla beklediği Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihi ve başlama saati de netleşti.

Kaydet
a- | +A

Ligin 5. haftasında birbirinden önemli karşılaşmalar futbolseverleri beklerken, 6. haftada ise Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 5. haftadaki maçlarının yanı sıra 6. haftada oynanacak Fenerbahçe-Eyüpspor ve Beşiktaş-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmalarının da programı açıklandı.

TRABZONSPOR-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de haftanın en dikkat çeken karşılaşması 6. haftada oynanacak Trabzonspor-Galatasaray mücadelesi olacak. İki takım, 19 Eylül 2026 Cumartesi günü sahaya çıkacak. Papara Park'ta oynanacak karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak belirlendi.

Derbinin saati belli oldu! Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
Başlık ResmiDerbinin saati belli oldu! Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

SÜPER LİG 5. HAFTA MAÇ PROGRAMI

11 Eylül 2026 Cuma

Beşiktaş - Erzurumspor FK
20.00
Beşiktaş Park

12 Eylül 2026 Cumartesi

Eyüpspor - Çaykur Rizespor
17.00
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu

Samsunspor - Arca Çorum FK
17.00
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu

Corendon Alanyaspor - Göztepe
20.00
Alanya Oba Stadyumu

TÜMOSAN Konyaspor - Trabzonspor
20.00
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu

13 Eylül 2026 Pazar

Gençlerbirliği - Kasımpaşa
17.00
Eryaman Stadyumu

Amed Sportif Faaliyetler - İstanbul Başakşehir FK
20.00
Diyarbakır Stadyumu

Galatasaray - Kocaelispor
20.00
Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park

14 Eylül 2026 Pazartesi

Gaziantep FK - Fenerbahçe
20.00
Gaziantep Stadyumu

Derbinin saati belli oldu! Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
Başlık ResmiDerbinin saati belli oldu! Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

SÜPER LİG 6. HAFTA MAÇ PROGRAMI

18 Eylül 2026 Cuma

Kasımpaşa - TÜMOSAN Konyaspor
20.00
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

19 Eylül 2026 Cumartesi

Kocaelispor - Gaziantep FK
17.00
Kocaeli Stadyumu

Arca Çorum FK - Corendon Alanyaspor
17.00
Çorum Şehir Stadyumu

İstanbul Başakşehir FK - Gençlerbirliği
20.00
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu

Trabzonspor - Galatasaray
20.00
Papara Park

20 Eylül 2026 Pazar

Erzurumspor FK - Samsunspor
17.00
Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu

Fenerbahçe - Eyüpspor
17.00
Chobani Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

Göztepe - Çaykur Rizespor
20.00
İsmet İnönü Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi

Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş
20.00
Diyarbakır Stadyumu

İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş
SPOR
Beşiktaş'ın rakibi Fenerbahçe: Yarım düzine gol sonrası derbi mesaisi başladı
Vincenzo Italiano
SPOR
Vincenzo Italiano'dan Fenerbahçe derbisi sözleri
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
TARİH VERİLDİ
TARİH VERİLDİ
Erdoğan-Putin görüşmesinde Akkuyu sürprizi!
HER BİRİNİN ARDINDA ACI HİKAYE!
HER BİRİNİN ARDINDA ACI HİKAYE!
Feribot faciasında can verenlere son veda
PRİM BORCU OLANLARA KOLAYLIK!
PRİM BORCU OLANLARA KOLAYLIK!
183 milyar liralık ödeme ertelendi!
BÖCEK'E FUHUŞ SUÇLAMASI
BÖCEK'E FUHUŞ SUÇLAMASI
Genç kadınlar belediyede işe yerleştirilmiş
CAYMA HAKKI GERİ GELDİ!
CAYMA HAKKI GERİ GELDİ!
Bu ürünleri iade ederken kargo ücreti ödenmeyecek
FAİZSİZ KREDİ MÜJDESİ!
FAİZSİZ KREDİ MÜJDESİ!
Hangi banka ne kadar veriyor?
KORKU DOLU DAKİKALARI ANLATTI
KORKU DOLU DAKİKALARI ANLATTI
Kardeşi ellerinin arasından kayıp gitti!
"GENÇ FERNANDO TORRES"
En yakından tanıyan isim Deniz Gül'ü anlattı
DEV BANKADAN 2026 ANALİZİ!
DEV BANKADAN 2026 ANALİZİ!
Dünya ekonomisini bekleyen başlıca riskler neler?
VİCDANI RAHATMIŞ!
VİCDANI RAHATMIŞ!
Tuncay Sonel'den aylar sonra ilk açıklama
YEŞİL EVİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ
YEŞİL EVİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ
Bini aşkın kişi öldü, geriye bir tek o kaldı!
BİŞKEK'TE SÜRPRİZ GÖRÜŞME!
BİŞKEK'TE SÜRPRİZ GÖRÜŞME!
Erdoğan, Putin ve Lukaşenko ne konuştu?
G.SARAY'DA 5'İNCİ TRANSFER
G.SARAY'DA 5'İNCİ TRANSFER
Fransız stoper, Bundesliga'dan geliyor
UÇAK BİLET FİYATLARI DÜŞTÜ
UÇAK BİLET FİYATLARI DÜŞTÜ
Türkiye ve KKTC makamları harekete geçti
EŞYALARI NEDEN SATILIYOR?
EŞYALARI NEDEN SATILIYOR?
“İstanbul’da kapatılması gereken 7 evi var” demişti
HEPSİ ÜRETİCİLERİNİ KURTARDI!
HEPSİ ÜRETİCİLERİNİ KURTARDI!
Dev markaların geleceğini bu modeller değiştirdi
GÜVENLİK AMİRİ DHKP-C'Lİ ÇIKTI
GÜVENLİK AMİRİ DHKP-C'Lİ ÇIKTI
CHP'li belediyede hala aktif görevde!
ŞAMPİYON ŞAŞIRTMADI!
ŞAMPİYON ŞAŞIRTMADI!
Ağustosta hangi yatırım, ne kadar kazandırdı?
ÖLÜM NEDENLERİ BELLİ OLDU
ÖLÜM NEDENLERİ BELLİ OLDU
Düğün gecesi evlerinde cesetleri bulunmuştu!
BAKKALDA FISTIK KAVGASI!
BAKKALDA FISTIK KAVGASI!
Kartla ödemek isteyen turiste küfür etti
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Su sanıp içti, hayatı karardı! 14 yaşındaki Oğuzhan ölümden döndü
Su sanıp içti, hayatı karardı! 14 yaşındaki Oğuzhan ölümden döndü
Kaydet
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman son durumu açıkladı! Basın toplantısı acılı annenin feryadıyla bölündü
Basın toplantısı acılı annenin feryadıyla bölündü
Kaydet
'Burada yetişmez' dediler, o ise üretime başladı! Şimdi 1 tonun üzerinde ürün bekliyor
'Burada yetişmez' dediler, o ise üretime başladı! Şimdi 1 tonun üzerinde ürün bekliyor
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.