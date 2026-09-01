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Spor

Vincenzo Italiano'dan Fenerbahçe derbisi sözleri

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Vincenzo Italiano'dan Fenerbahçe derbisi sözleri

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Süper Lig'de Çorum Futbol Kulübü'nü 6 golle mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalar yaptı. Gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisine ilişkin konuşan İtalyan hoca, "Şampiyonlar Ligi'nde oynayan çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Bu maçta umarım 3 puanı alırız. Deplasmanda zor bir maç olacak. İyi oynamak istiyoruz." dedi.

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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Arca Çorum FK'yi 6-2 mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Vincenzo Italiano, üst üste iki yenilgiden sonra takımın verdiği reaksiyondan mutlu olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın üst üste aldığı mağlubiyetlerden sonra gösterdiği reaksiyonu beğendiğini vurgulayan Italiano, "Takımın iki mağlubiyetten sonra gösterdiği reaksiyonu beğendim. Büyük takım zor zamanlarda gösterdiği reaksiyonlarla büyük takım olur. İlk yarıdaki oyundan mutluyum. Bir maç kötü gittiğinde nasıl ki geride bırakıyorsunuz, bu galibiyeti de şimdi geride bırakmalıyız." diye konuştu.

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"VLAHOVIC ÇOK SOĞUKKANLI GOLLER ATTI"

Gecenin yıldızı Dusan Vlahovic'in performansına da değinen Italiano "Eğer 9 numaranız 3 gol atıyorsa harika bir şeydir. Savunmaya yardım ediyorsa müthiş bir şeydir. Kendisi geçen hafta Zalgiris maçında da oynadı. Kondisoynunun artması gerekiyor. Kondisyonu artarsa çok iyi bir oyuncu olacak. Çok soğukkanlı goller attı. Bu akşam bitiricilik kabusunu kırdığımız için mutluyum. Fiorentina'da inanılmaz 6 ay geçirdik. Müthiş oynuyordu o dönemde, golleriyle bizi taşımıştı. Çok aç ve genç bir oyuncu. Kendini göstermek istiyor. Bu formla güzel şeyler yapmak istiyor. Umarım bu açlığını asla kaybetmez. Ben de açım, o da aç, kulüp de aç. Bizi bu açlık hedeflere götürecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ligdeki hakem performanslarıyla ilgili konuşan İtalyan teknik adam, "Hata yapılabilir, hepimiz hata yapıyoruz ama bazı hatalar maçın kaderini değiştirir. Geçen hafta Trossard'a yapılan farklı şekilde cezalandırılabilirdi. Bunlar lig boyunca olacak. Bazı maçları hakemler iyi yönetecek, bazılarında çok polemik olacak. Ama umarım hem biz hem onlar en az hatayla bu sezonu bitiririz." dedi.

Vincenzo Italiano
Başlık ResmiVincenzo Italiano

Transfer çalışmalarının devam ettiğini aktaran tecrübeli teknik direktör, "Transfer için kulüp çalışmalarını sürdürüyor. Hala çalışıyorlar. Önümüzde birkaç gün var. Ne gelecek ben de bilmiyorum ama kulübün arayış içinde olduğunu söyleyebilirim. Bu sezon üç kulvardayız. Burada en zor şey dinlenmektir. Herkesin yüzde 100 olması zor oluyor. Herkesin hazır olması, işin içinde olması ve fırsat bulması gerekiyor. Transferin bitmesine birkaç gün kaldı. Her şey takip ediliyor. 3 kulvarda oynarken en önemlisi enerjiyi yönetmektir. Bu yönetmesi en zor ve önemli bir şey. Bu enerjiye 3 kulvarda oynarken ihtiyacımız olacak." şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE ÇOK İYİ BİR KADROYA SAHİP"

Gelecek hafta Fenerbahçe ile oynanacak derbiye de değinen siyah-beyazlı teknik adam, "İlk derbim olacak. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Ligin henüz 4. haftası. Lig çok uzun, ilerleyen zamanlarda daha da gelişeceğiz. Çözmemiz gereken problemler var. Onları halledeceğiz. Bu maçta umarım 3 puanı alırız. Deplasmanda zor bir maç olacak. İyi oynamak istiyoruz. Fenerbahçe çok iyi bir kadroya sahip. Son maçlarını izledim, çok değerli oyuncuları var. Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Junior Olaitan'ın performansından övgüyle bahseden Italiano, "Kendisi büyük bir yetenek. Böyle çalışmaya devam ederse bence çok iyi bir oyuncu olacak. Gerçekten kaliteli bir oyuncu ve fizik gücü de ekstra. İkili mücadeleden kaçınmıyor, asist de yapıyor. Yakın zamanda gol de atacağını düşünüyorum. Konsantrasyonunu düşürmemesi gerekiyor. Bizim için çok önemli bir oyuncu ve umarım böyle devam eder. Onunla sık sık konuşuyorum. Bence bu sezon başrol oyuncularından biri olması gerekiyor. İdman ve maç performansından çok memnunum." diyerek sözlerini tamamladı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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