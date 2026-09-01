Beşiktaşlı yıldızdan Fenerbahçe derbisi sözleri: "Kazanmak için gidiyoruz"

Beşiktaşlı futbolcular Salih Özcan, Junior Olaitan ve Dusan Vlahovic, Süper Lig'de Çorum Futbol Kulübü'nü 6 golle mağlup ettikleri mücadelenin ardından konuştu. Fenerbahçe ile oynayacakları derbi öncesinde sahada cevap verdiklerini kaydeden Salih, "Sahada cevap vermek istedik ve iyi şekilde verdik. Bu duruşla o maçı da almayı düşünüyoruz." diye konuştu. Maçta hat-trick yapan Vlahovic ise "Pozitif bir mantalite ile Fenerbahçe deplasmanına gideceğiz. Fenerbahçe'ye karşı kazanmak için her şeyi yapacağız." dedi.

Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında Çorum Futbol Kulübü'nü 6-2 mağlup eden Beşiktaş'ta Salih Özcan, Junior Olaitan ve Dusan Vlahovic, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

"SAHADA CEVAP VERDİK"

Fenerbahçe derbisi öncesinde performanslarıyla cevap vermek istediklerini söyleyen Salih Özcan, "Sahada cevap vermek istedik ve iyi şekilde verdik. Kendimize güvenmemiz lazım. Fener ile önemli maç olacak. Bu duruşla o maçı da almayı düşünüyoruz. Hocamız birebir oynamamı istiyor. Bu pozitif bir şey, birebir ve sert oynamayı seviyorum. Hücuma gidiyorsanız, arkada da 3'lü veya 4'lü kalmalısınız. Bunu da iyi yapıyoruz ve rakibe nefes aldırmıyoruz. Orkun Kökçü ve Junior Olaitan her zaman öne gidebilir, arkayı düşünmesinler. Ben arkayı süpürürüm. İnşallah her maç böyle gider ve goller atarız." diye konuştu.

Beşiktaş - Çorum FK

"FENERBAHÇE DERBİSİNİ BEKLİYORUZ"

Mağlubiyet sonrası reaksiyon verdiklerini kaydeden Junior Olaitan, "Bizim için büyük bir galibiyet, camiamız için mutluluk verici maç. İki mağlubiyet aldıktan sonra üst üste reaksiyon verdik. Beşiktaş üst üste iki maç veya çok maç kaybedebilecek bir takım değil. Şimdi Fenerbahçe derbisini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"ORKUN KÖKÇÜ'YE TEŞEKKÜR EDERİM"

Orkun Kökçü'ye penaltıda topu bırakması nedeniyle teşekkür eden Dusan Vlahovic, "Beşiktaş'ı tebrik ederim. Hocamızı ve herkesi tebrik ederim. Galibiyeti hak ettik. İki mağlubiyetin ardından bu maça çıktık. Mağlubiyetler sonrası mutlu değildik. Böyle devam etmek istiyoruz, Fenerbahçe derbisi var. Orkun Kökçü'ye teşekkür ederim, penaltıda ilk golümü attım. Daha büyük şeyler yapacağız. Takımı kutluyorum." dedi.

Beşiktaş - Çorum FK

"ITALIOANO'YU ÇOK SEVİYORUM"

Vincenzo Italiano'nun kendisine çok güvendiğini kaydeden Vlahovic, "Vincenzo Italiano'ya her şey için teşekkür ederim. Beni çok istedi, gelmeden önce çok fazla konuştuk. Fiorentina'dan sonra da hep konuştuk, bana inanan bir teknik adam. Yapabileceklerimi biliyor, ben de onun için her şeyi yapacağım. Bana biraz zaman da lazım. Geçen sene sakatlıklarım oldu, şu anda hazırlanıyorum ve geri dönüyorum. Hat-trick'ten dolayı çok mutluyum. Takıma, hocamıza ve taraftara çok teşekkür ederim. Bugün çok çılgın bir taraftar var. Hocamızı çok seviyorum. Onun için ve takım için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş - Çorum FK

"DERBİDE KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Fenerbahçe deplasmanına kazanmak için çıkacaklarını belirten Sırp yıldız, "Orkun Kökçü olmasaydı, belki de güç golü atamazdım. Penaltıyı vermesi, bana çok yardımcı oldu. Her şeyden önemlisi 3 puanı aldık, pozitif bir mantalite ile Fenerbahçe deplasmanına gideceğiz. Fenerbahçe'ye karşı kazanmak için her şeyi yapacağız. Takıma teşekkür ederim, beni çok ittirdiler. Güzel şeyler başarmak için kenetleneceğiz ve elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.

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