Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Mirziyoyev ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Bişkek'te İlham Aliyev ve Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti.

Erdoğan, buradaki temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.

Üç liderin ülkeler arasındaki ilişkilerin yanı sıra küresel ve bölgesel gelişmeleri ele aldığı görüşmeden samimi görüntüler de kameralara yansıdı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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