Kenan Yıldız'dan kötü haber: Milli maçları kaçıracak

İtalya Serie A ekibi Juventus, sakatlığı bulunan milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili bir açıklama yaptı. A Milli Futbol Takımı'nın önemli isimlerinden olan 21 yaşındaki yıldız, UEFA Uluslar Ligi'ndeki önemli maçları kaçıracak.

İtalyan devi, milli futbolcunun sol ayak tarak kemiği tabanındaki kırık nedeniyle ameliyat olduğunu açıkladı.

SAHALARDAN UZAK KALACK

Operasyon geçiren Kenan Yıldız'ın, ameliyat olmasının ardından 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Kenan Yıldız

MİLLİ MAÇLARI KAÇIRACAK

21 yaşındaki futbolcunun sakatlığı Juventus gibi A Milli Futbol Takımı'nı da etkileyecek. Milli futbolcunun geri dönüşünün beklendiği gibi 3 ay sürmesi durumunda Kenan Yıldız, UEFA Uluslar Ligi'ndeki önemli maçları kaçıracak.

Kenan Yıldız'ın kaçırması beklenen milli maçlar:

25 Eylül 2026: Türkiye - Fransa

28 Eylül 2026: Türkiye - İtalya

2 Ekim 2026: Belçika - Türkiye

5 Ekim 2026: İtalya - Türkiye

12 Kasım: Türkiye - Belçika

15 Kasım: Fransa - Türkiye

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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