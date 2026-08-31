Kenan Yıldız'dan kötü haber: Milli maçları kaçıracak
İtalya Serie A ekibi Juventus, sakatlığı bulunan milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili bir açıklama yaptı. A Milli Futbol Takımı'nın önemli isimlerinden olan 21 yaşındaki yıldız, UEFA Uluslar Ligi'ndeki önemli maçları kaçıracak.
İtalyan devi, milli futbolcunun sol ayak tarak kemiği tabanındaki kırık nedeniyle ameliyat olduğunu açıkladı.
SAHALARDAN UZAK KALACK
Operasyon geçiren Kenan Yıldız'ın, ameliyat olmasının ardından 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
MİLLİ MAÇLARI KAÇIRACAK
21 yaşındaki futbolcunun sakatlığı Juventus gibi A Milli Futbol Takımı'nı da etkileyecek. Milli futbolcunun geri dönüşünün beklendiği gibi 3 ay sürmesi durumunda Kenan Yıldız, UEFA Uluslar Ligi'ndeki önemli maçları kaçıracak.
Kenan Yıldız'ın kaçırması beklenen milli maçlar:
25 Eylül 2026: Türkiye - Fransa
28 Eylül 2026: Türkiye - İtalya
2 Ekim 2026: Belçika - Türkiye
5 Ekim 2026: İtalya - Türkiye
12 Kasım: Türkiye - Belçika
15 Kasım: Fransa - Türkiye