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Spor

Kenan Yıldız'dan kötü haber: Milli maçları kaçıracak

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Kenan Yıldız'dan kötü haber: Milli maçları kaçıracak

İtalya Serie A ekibi Juventus, sakatlığı bulunan milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili bir açıklama yaptı. A Milli Futbol Takımı'nın önemli isimlerinden olan 21 yaşındaki yıldız, UEFA Uluslar Ligi'ndeki önemli maçları kaçıracak.

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İtalyan devi, milli futbolcunun sol ayak tarak kemiği tabanındaki kırık nedeniyle ameliyat olduğunu açıkladı.

SAHALARDAN UZAK KALACK

Operasyon geçiren Kenan Yıldız'ın, ameliyat olmasının ardından 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Kenan Yıldız
Başlık ResmiKenan Yıldız

MİLLİ MAÇLARI KAÇIRACAK

21 yaşındaki futbolcunun sakatlığı Juventus gibi A Milli Futbol Takımı'nı da etkileyecek. Milli futbolcunun geri dönüşünün beklendiği gibi 3 ay sürmesi durumunda Kenan Yıldız, UEFA Uluslar Ligi'ndeki önemli maçları kaçıracak.

Kenan Yıldız'ın kaçırması beklenen milli maçlar:

25 Eylül 2026: Türkiye - Fransa
28 Eylül 2026: Türkiye - İtalya
2 Ekim 2026: Belçika - Türkiye
5 Ekim 2026: İtalya - Türkiye
12 Kasım: Türkiye - Belçika
15 Kasım: Fransa - Türkiye

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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