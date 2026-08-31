Toyota, Land Cruiser 300’ün Japonya’daki motor seçeneklerini yenilemeye hazırlanıyor. Mevcut benzinli V6’nın yerini yaklaşık 451 HP güç ve 790 Nm tork üreten hibrit sistem alırken ürün gamında 3.3 litrelik dizel motor da korunacak.

Toyota’nın amiral gemisi arazi aracı Land Cruiser 300, bugüne kadarki en kapsamlı güncellemelerinden birini almaya hazırlanıyor. Japonya’da 16 Eylül 2026 tarihinde tanıtılması beklenen yeni versiyonda atmosferik olmayan benzinli V6 motorun üretimine son verilecek.

Benzinli modelin yerini, daha önce Lexus LX 700h ile tanıtılan çift turbo V6 hibrit sistem alacak. Böylece Land Cruiser 300, yalnızca daha verimli bir güç ünitesine değil, aynı zamanda model tarihinin en yüksek güç ve tork değerlerine kavuşacak. Toyota Japonya’ya yönelik güncellemeyi 16 Eylül tarihinde resmen tanıtacak.

3.5 LİTRELİK ÇİFT TURBO V6 HİBRİT MOTOR

Yeni Land Cruiser 300 Hybrid’in kaputunun altında 3.5 litrelik çift turbo V6 benzinli motor bulunacak. 790 Nm tork üreten sisteme, 10 ileri otomatik şanzımanın içerisine yerleştirilen tek bir elektrik motoru destek verecek.

Toyota Land Cruiser hibrit oluyor: Şimdiye kadarki en güçlü Land Cruiser

HİBRİT SİSTEM ARAZİ KABİLİYETİNİ AZALTMADI

Elektrik motoru ve bataryanın eklenmesi Land Cruiser 300’ün ağırlığını artırıyor. Hibrit versiyonun, yerini aldığı benzinli V6 modele göre yaklaşık 170 kilogram daha ağır olduğu belirtiliyor. Bataryanın yükleme alanının altına yerleştirilmesi nedeniyle yakıt deposu da küçültülmüş. Benzinli modelde 80 litre olan depo kapasitesi hibrit versiyonda 68 litreye düşüyor.

Buna rağmen Toyota, Land Cruiser’ın önemli arazi özelliklerinden taviz vermemiş. Suya karşı yalıtılan batarya sayesinde otomobil 700 milimetrelik sudan geçiş derinliğini koruyor. Elektrik motorunun düşük devirde sağladığı anlık torkun, özellikle kayalık ve dik arazi geçişlerinde sürücüye avantaj sağlaması bekleniyor.

Hibrit sistemde bir sorun yaşanması durumunda marş motoru ve alternatörden oluşan geleneksel çalıştırma sisteminin aracı desteklemeye devam etmesi de planlanıyor. Bu yapı, Land Cruiser’ın uzak ve zorlu bölgelerde güvenilirliğini korumayı amaçlıyor.

Toyota Land Cruiser hibrit oluyor: Şimdiye kadarki en güçlü Land Cruiser

HİBRİT YALNIZCA ZX VE GR SPORT DONANIMLARINDA SUNULACAK

Japonya’da hibrit motorun iki üst donanım paketiyle satışa sunulması bekleniyor: ZX ve GR Sport. Land Cruiser 300 Hybrid ZX, yenilenen alt hava girişlerine sahip ön tamponu ve 20 inç alaşım jantlarıyla diğer versiyonlardan ayrılacak. Daha fazla arazi kullanımına odaklanan GR Sport ise mat gri 18 inç jantlarını ve daha dayanıklı gövde parçalarını koruyacak.

GR Sport versiyonunda ayrıca ön ve arka diferansiyel kilitleri ile süspansiyon hareketini arazi koşullarına göre düzenleyen E-KDSS sistemi bulunacak. Hibrit modellerin yedi koltuklu olarak sunulması bekleniyor.

Açıklanan başlıca standart donanımlar arasında 12,3 inç dijital gösterge paneli, 12,3 inç multimedya ekranı, Head-up gösterge, JBL ses sistemi, Isıtmalı ve havalandırmalı koltuklar, 100 volt ve 1.500 watt güç çıkışı, Panoramik çevre görüş sistemi, Multi-Terrain Monitor, Elektrikli direksiyon sistemi, Toyota Safety Sense sürüş destek paketi yer alıyor. Güncellemeyle birlikte güvenlik paketine Proactive Driving Assist de eklenecek. Sistem, trafik ve yol koşullarını takip ederek direksiyon ve fren desteği sağlayabilecek.

Toyota Land Cruiser hibrit oluyor: Şimdiye kadarki en güçlü Land Cruiser

DİZEL LAND CRUİSER 300 SATIŞTA KALACAK

Toyota, benzinli motoru kaldırmasına rağmen dizel Land Cruiser 300’ü ürün gamında tutacak. Modelde 3.3 litrelik çift turbo V6 dizel motor kullanılmaya devam edecek. Dizel motor 227 kW, yani yaklaşık 304 HP güç ve 700 Nm tork üretiyor. Güç yine 10 ileri otomatik şanzıman ve sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi üzerinden yola aktarılıyor.

Dizel seçeneklere yeni GX donanımının eklenmesi de planlanıyor. Beş koltuklu GX, Land Cruiser 300 ailesinin en uygun fiyatlı versiyonu olacak. Bu pakette kumaş koltuklar, 7 inç dijital gösterge, 8 inç multimedya ekranı, altı hoparlör ve 18 inç jantlar bulunacak.

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