Girne'deki gemi faciasında 100 kişiyi teknesiyle kurtaran kahraman olayı anlattı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında batan feribotta 8 kişi hayatını kaybetmişti. Olayı ilk görenlerden olan ve teknesiyle yardıma koşan su sporları hocası Fırat Gencer kendi teknesiyle 2 sefer yapıp 100 kişiyi kurtardığını söyleyerek olayı anlattı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bağlı Girne'de, feribot faciasında ilk yardıma koşan ve 100 kişiyi kurtaran yakındaki bir otelin su sporları hocası Fırat Gencer saniye saniye olanları anlattı.

Girne şehrinin açıklarında yolcu feribotu faciasında 8 kişi hayatını kaybederken 20 kişi kaybolmuştu. Feribot ilk batarken durumu görerek ihbarda bulunup tekneleriyle yardıma giden yakındaki bir otelin su sporları hocası Fırat Gencer, en az 100 kişiyi kurtardı. Gencer olanları saniye saniye aktardı.

Girnedeki gemi faciasında 100 kişiyi teknesiyle kurtaran kahraman olayı anlattı

"EĞER GÖRMESEYDİK DAHA FAZLA CAN KAYBI OLACAKTI"

Gencer, feribot denize açıldığında da hava koşullarının kötü olduğunu söyleyerek, "Yaklaşık 15 dakika geçmişti, feribotun bir anda durduğunu, turuncu can sallarını patlattıklarını gördük. Sahil güvenliğe bilgi geçtik hemen. Onlarda araştıracaklarını söylediler. Birkaç dakika sonra beni aradılar yardım çağrısı geldiklerini söylediler. Hava kötüydü teknemizle 20-25 dakika içinde yanlarına ulaştık. Eğer görmeseydik ya da bu tekne 10 dakika daha gidip kaza olsaydı çok daha fazla can kaybı olacaktı" ifadelerini kullandı.

İnsanları kurtarırken feribottan denize karışan mazot sebebiyle zorluk çektiklerini belirten Gencer, "Herkese yardımcı olduk. Bu esnada kıyıda bekleyen ekip herkes bekliyordu. Onlara teslim ettik. Yaklaşık 2 seferde 100 yolcu getirdik. Kayıplarda var keşke elimizden daha fazlası gelseydi de yapsaydık" açıklamasını yaptı.

BAKMADAN GEÇME GÜNDEM Girne açıklarında yolcu gemisi faciası: Geminin alabora olduğu anlar kamerada

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası