Kolombiya’da hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü, kavşakta karşısına çıkan otobüse çarptı. Otobüsün kapısının açık olması sayesinde aracın içine savrulan sürücü, ölümcül olabilecek kazadan saniyelerle kurtuldu. O anlar araç içi kameraya saniye saniye yansırken, sosyal medyada da hızla yayılarak viral oldu.

Akıllara durgunluk veren kazanın adresi Kolombiya… Seyir halinde hızla ilerleyen bir motosiklet sürücüsü, kavşakta karşısına çıkan otobüse çarptı. Otobüsün kapısının açık olması sayesinde aracın içine savrulan sürücü, ölümle sonuçlanabilecek kazadan saniyelerle kurtuldu.

İzleyenler inanamıyor! Otobüse çarptı, açık kapıdan içeri uçtu! Sonrası ise şaşkına çevirdi

O ANLAR ARAÇ İÇİ KAMERADA

Araç içi kameraya yansıyan görüntülerde, motosiklet sürücüsünün bir anda otobüsün içine savrulduğu görülüyor. Yaşananlar karşısında büyük şaşkınlık yaşayan otobüs şoförü ise kısa süre içerisinde aracı durduruyor.

ARAÇTAN YÜRÜYEREK ÇIKTI

Otobüs durduktan sonra motosiklet sürücüsünün de araçtan kendi imkanlarıyla yürüyerek çıktığı ve herhangi bir yara almadığı görüldü.

İzleyenler inanamıyor! Otobüse çarptı, açık kapıdan içeri uçtu! Sonrası ise şaşkına çevirdi

İZLEYENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Kazanın ardından otobüsün içerisindeki yolcular da araçtan indi. Kısa süre içerisinde büyük bir paniğe neden olan olayda, motosiklet sürücüsünün ciddi bir yara almadan kurtulması, görüntüleri izleyenleri şaşkına çevirdi.

“ALLAH KORUMUŞ”

Kaza sırasında kaydedilen görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak kısa sürede viral hale geldi. Akıllara durgunluk veren olayın görüntülerine çok sayıda yorum yağarken, çok sayıda kullanıcı yaşananları “Allah korumuş” sözleriyle değerlendirdi.

Olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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