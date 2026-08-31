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Taşucu Limanı'nda çaresiz bekleyiş! Faciaya rağmen geçmek zorundalar

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Taşucu Limanı'nda çaresiz bekleyiş! Faciaya rağmen geçmek zorundalar

KKTC'nin Girne Limanı'ndan kalkan feribotun alabora olması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de kaybolduğu gemi faciasının ardından Mersin'deki Taşucu Limanı'nda feribot seferleri durduruldu. Toplam 267 kişinin bulunduğu gemide kayıpları arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, limanda mahsur kalan yolcular yetkililerden resmi açıklama bekliyor. Yaşanan kaza ve endişeye rağmen KKTC'ye geçmek zorunda olduklarını belirten vatandaşlar, seferlerin akıbetinin netleşmesini istiyor.

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Mersin'in Taşucu Limanı'ndan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitmek için feribot bekleyen aileler, seferlerin yeniden başlayacağı haberini bekliyor. Yük gemisiyle Kıbrıs'a gideceğini anlatan aileler, "Korkunun ecele faydası yok. Bu yolu gitmemiz lazım." dedi.

Girne-Taşucu seferini yapan Filo Jet isimli feribot, dün Girne Limanı'ndan ayrıldıktan kısa süre sonra su alarak alabora oldu. Gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişinin bulunduğu bildirildi. Son açıklamalara göre kazada 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kurtarılırken kayıp kişileri arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Taşucu Limanı'nda çaresiz bekleyiş! Faciaya rağmen geçmek zorundalar
Başlık ResmiTaşucu Limanı'nda çaresiz bekleyiş! Faciaya rağmen geçmek zorundalar

TAŞUCU'NDA SEFER BEKLEYİŞİ

Kazanın ardından gözlerin çevrildiği Taşucu Limanı'nda ise Kıbrıs'a geçmek isteyen vatandaşların bekleyişi sürüyor. Özellikle tatil dönüşü nedeniyle limanda bulunan aileler, yaşanan facianın ardından seferlerin ne zaman başlayacağını öğrenmeye çalışıyor.

Taşucu Limanı'nda çaresiz bekleyiş! Faciaya rağmen geçmek zorundalar
Başlık ResmiTaşucu Limanı'nda çaresiz bekleyiş! Faciaya rağmen geçmek zorundalar

SEFERLERİN AKIBETİ MERAK KONUSU

Öte yandan mevcut biletleme sistemlerinde 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihleri için Taşucu-Girne ve Girne-Taşucu yönünde bazı seferlerin listelenmeye devam ettiği görülüyor. Ancak yaşanan facianın ardından seferler fiilen gerçekleştirilmiyor ve yolcular resmi açıklama bekliyor.

Taşucu Limanı'nda çaresiz bekleyiş! Faciaya rağmen geçmek zorundalar
Başlık ResmiTaşucu Limanı'nda çaresiz bekleyiş! Faciaya rağmen geçmek zorundalar

"KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK"

Yük gemisiyle Kıbrıs'a gitmek için bekleyen vatandaşlardan Hüseyin Şahverdi, "35 yıldır bu yolu gidip geliyorum. Dün akşam 18.00'dan bu yana burada bekliyoruz. Yetkililerden isteğimiz, bize haber vermeleri. Kalacaksak ne zaman gemi kalkacak onu öğrenmek istiyoruz. Biletleri 40 gün önce aldık. Burada çok fazla insan bekliyor. Dün böyle bir kaza meydana geldi ama korkunun ecele faydası yok. Arabamızı burada bırakamayacağımıza göre yük gemisiyle gideceğiz. Feribota da daha önce bindim ama böyle tehlikeli bir durum yaşamadık. Bu yolu mecburen gidiyoruz, bize yetkililer bilgi versin." ifadelerini kullandı.

Taşucu Limanı'nda çaresiz bekleyiş! Faciaya rağmen geçmek zorundalar
Başlık ResmiTaşucu Limanı'nda çaresiz bekleyiş! Faciaya rağmen geçmek zorundalar

"SÜREKLİ GİDİP GELİRİZ AMA HİÇ BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMADIK"

Vatandaşlardan Nurettin Güney ise "Dün geceydi seferimiz ama iptal oldu. Halen bekliyoruz. Şu anda hava muhalefeti yok, o nedenle korkmuyoruz. Sürekli gidip geliyoruz ama hiç böyle bir şey yaşamadık. Deniz muhalefeti olsaydı gemi kalkmaz. Bence dün batan feribot deniz muhalefetinden dolayı batmadı, başka nedenlerle battı." dedi.

Taşucu Limanı'nda çaresiz bekleyiş! Faciaya rağmen geçmek zorundalar
Başlık ResmiTaşucu Limanı'nda çaresiz bekleyiş! Faciaya rağmen geçmek zorundalar

"BİR KERE UFAK FERİBOTA BİNDİM VE KORKTUM"

Feribot seferi bekleyen Veysel Karaca da "Ben yük gemisiyle gideceğim o nedenle korkmuyorum. Feribot dalgaları çok hissettiriyor. Dalga oluyordu ama hiç alabora olayı olmadı. Hiç görmedik. Ben yük gemisiyle gidip geliyorum hep. Bir kere ufak feribota bindim ve korktum o zamandan bu yana binmiyorum. 12 yıl önce bindiğim feribot küçüktü ve insanları mahvetti. O zamandan beri hep yük gemisiyle gidip geliyorum." diye konuştu.

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Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Taşucu
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