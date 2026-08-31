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Girne’de feribot faciasında 2’nci gün! Kayıp 18 kişi aranıyor

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Girne’de feribot faciasında 2’nci gün! Kayıp 18 kişi aranıyor

Girne açıklarında meydana gelen feribot faciasının ardından kayıp 18 kişiyi arama kurtarma çalışmaları 2’nci günde tekrar başladı. Çalışmalara havadan da destek verildiği bildirildi.

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Girne açıklarında feribotun alabora olması sonucu meydana gelen facianın ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İlk gün gerçekleştirilen çalışmalarda hayatını kaybedenlerin olduğu tespit edilirken, kayıp olduğu bildirilen 18 kişiye ulaşılması için ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Girne’de feribot faciasında 2’nci gün! Kayıp 18 kişi aranıyor
Başlık ResmiGirne’de feribot faciasında 2’nci gün! Kayıp 18 kişi aranıyor

HAVADAN DA DESTEK VAR

Deniz yüzeyinde ve çevresinde devam ettirilen arama çalışmalarına hava unsurları da destek veriyor. Ekipler, kayıp kişilere ulaşabilmek amacıyla belirlenen bölgelerde tarama yapıyor.

Yetkililer, arama kurtarma faaliyetlerinin hava ve deniz şartları elverdiği sürece süreceğini bildirdi.

Girne’de feribot faciasında 2’nci gün! Kayıp 18 kişi aranıyor
Başlık ResmiGirne’de feribot faciasında 2’nci gün! Kayıp 18 kişi aranıyor

AİLELERİN ACILI BEKLEYİŞİ GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ

Öte yandan Girne’de liman önünde kayıp yolcuların yakınları gece boyunca bekleyişlerini sürdürdü. Mahmut ve Mustafa Demir isimli 2 yakınını beklediğini ifade eden Naif Ezer, "Sadece 1 arkadaşımız çıktı burada kimse yardım etmedi dedi. Yüzebilen yüzdü geldi yüzemeyen mahsur geldi. Burada insanlar perişan halde. Bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

Olay, dün öğle saatlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Girne kentinden Mersin’e doğru hareket eden yolcu feribotunda yaşanmıştı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı feribot, içerisindeki 267 kişiyle birlikte alabora olmuş, 8 kişi hayatını kaybetmiş ve 18 kişi ise kaybolmuştu.

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Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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