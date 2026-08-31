Yusuf Akçiçek adım adım eski yuvaya

G.Saray altyapısından çıkan Yusuf Akçiçek geri dönüyor. Bir dönem yetersiz olduğu gerekçesiyle Florya’dan gönderilen ve sonrasında Fenerbahçe’nin yolunu tutan millî stoper, 22 milyon avroya gittiği Al Hilal’den kiralık olarak kadroya katılacak…

Ligde evinde Göztepe’yi yenerek rahat bir nefes alan Galatasaray, transfer penceresi kapanmadan eksiklerini giderme peşinde. Milan’dan Portekizli yıldız Rafael Leao’yu kadrosuna katarak büyük sükse yapan sarı kırmızılılar, bir dönem altyapısında oynayan millî futbolcu Yusuf Akçiçek’i de yuvaya döndürmeye hazırlanıyor. Altyapıda oynarken evini Florya’ya taşıyan ancak yetersiz bulunduğu gerekçesiyle gönderilen Yusuf, sonrasında Fenerbahçe’ye katılmış, kısa sürede kendisini göstererek A takımının değişmezi olmuştu. Yusuf, çok geçmeden Fenerbahçe’den 22 milyon avro karşılığında Suudi Arabistan ekibine satılmıştı.

Yusuf Akçiçek

ABDÜLKERİM’E ALTERNATİF

Genç oyuncu, Galatasaray’ın “Yuvana dön” teklifine “evet” dedi. Savunmaya yerli bir takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar, Yusuf için Al Hilal’e kiralama teklifinde bulundu. Suudi Arabistan ekibi, 20 yaşındaki oyuncunun gidişine prensipte onay verdi. Buna göre Galatasaray, Yusuf’un 5 milyon avroluk yıllık ücretinin 3 milyon avrosunu ödeyecek, kalan kısmını ise Al Hilal karşılayacak. Abdülkerim Bardakcı’yı yerli bir isimle yedeklemek isteyen sarı kırmızılılar, böylece millî oyuncuyu yeniden takıma döndürecek. Savunmaya takviye peşinde koşan Al Hilal, aradığı ismi bulur bulmaz Yusuf’un gidişine onay verecek.

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